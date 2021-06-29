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Bitcoin Nedir Hangi Borsadan Güvenle Nasıl Alınır? - Son Dakika

Bitcoin Nedir Hangi Borsadan Güvenle Nasıl Alınır?

29.06.2021 15:34
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Bitcoin Nedir Hangi Borsadan Güvenle Nasıl Alınır?, System.String[]

Dijitalleşme hayatımızın her alanında etkili olmaya başladı. Artık birçok işimizi dijital kanallar aracılığıyla saniyeler içinde tamamlıyoruz. Dijital para kazanmak ve birikim yapmanın en basit yolu ise bitcoin almak. 2008 yılında hayatımıza giren ve 2009 yılından itibaren kullanılan bitcoin, merkeziyetsiz para birimidir.

Bu para birimi dijital kanallar aracılığıyla alınıp satılır ve herhangi bir şirkete, devlete veya bankaya bağlı değildir. İçeriğimizde bitcoin nasıl alınır ve nasıl para kazanılır gibi detayları inceleyebilirsiniz.

Bitcoin Nedir?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto mahlaslı bir kişi tarafından 2008 yılında ortaya atılmıştır. İlk transfer ise 2009 yılında gerçekleştirildi. Günümüzde Satoshi Nakamoto isimli kişinin kim veya kimler olduğuna dair fikirler dolansa da esas kimliği henüz belli değil. Elbette bunun en büyük sebebi bitcoin'in merkeziyetsiz ve şeffaf bir para birimi olması.

Bitcoin, kısaca BTC, kripto para birimleri arasında satış hacmi en yüksek olan birimdir. Bu nedenle dünyanın farklı noktasından pek çok kişi bitcoin yatırımcısı olarak milyonlarca dolar para kazanmıştır.

Bitcoin Nasıl Satın Alınır?

Bitcoin satın almak için en basit ve kolay yöntem kripto para borsalarını kullanmaktır. Kripto para borsaları, uluslararası hizmet verebildiği gibi yerel yani Türk borsalar da vardır. Satış hacmi yüksek ve en çok kullanılan kripto para borsaları şunlardır:

  • Binance
  • Coinbase
  • BtcTurk
  • Icrypex
  • Kraken
  • Paribu
  • Bitstamp

Bu kripto para borsaları güvenlik düzeyleri de ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle istediğiniz borsayı tercih ederek hesap açabilirsiniz.

Bütün kripto para uygulamalarının özellikleri için https://inceleincele.com/bitcoin-siteleri/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kripto Para Borsalarından Nasıl Hesap Açılır?

Kripto para borsalarından hesap açmak tıpkı sosyal medya hesabı oluşturmaya benzer. Ancak burada T.C. kimlik kartınız ile fotoğraf çekmeniz gerekir. Bunun en büyük sebebi ise kullanıcıların güvenliğini sağlamaktır. Aynı zamanda uluslararası kripto para borsalarının tümü bu prosedürü uygular.

Hesabınızı oluşturduktan sonra kripto para cüzdanınıza para aktarmaya hazır hale gelirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kaybetmeyi göze aldığınız para miktarıyla borsaya giriş yapmaktır. Kripto para borsası anlık düşüş yükselişleri ile bilinir. Bu nedenle grafik okumayı ve analiz yapmayı öğrenene kadar küçük miktarlarla işlem yapmalısınız.

Bitcoin Almanın Alternatif Yolları

Bitcoin almak için BTC ATM'lerini de kullanabilirsiniz. Türkiye'de bitcoin ATM sayısı 10 ve 9 tanesi İstanbul'da bulunurken bir tanesi de İzmir'de. Bitcoin ATM'lerinden işlem yapmak geleneksel ATM'lerle oldukça benzer. Aynı zamanda satın aldığınız bitcoinin doğrudan cüzdanınıza aktarılması sayesinde de oldukça güvenli.

Bitcoin almaktan ziyade bitcoin kazanmanın diğer bir alternatifi de kripto para madenciliğidir. Kripto para veya bitcoin madenciliği kompleks bir yapıdadır ve amatörler için uygun olmayabilir. Ancak kısaca anlatmak gerekirse bitcoin madenciliğinin farklı alternatiflerinden söz edilebilir:

GPU Madenciliği: Bitcoin'in ilk dönemlerinde evdeki bilgisayarla bitcoin üretmek son derece kolaydı. Günümüzde ise İşlemci (CPU) gücünün yetersiz kalması sebebiyle GPU madenciliği ön plana çıktı. Özetle, bilgisayarların ekran kartıyla bitcoin üretmek olarak açıklanabilir.

ASIC Cihazlar: Günümüzde bitcoin madenciliğinin en kazançlı yolu ASIC cihazlardır. Bu özel cihazlar sayesinde yüksek hash oranıyla madencilik yapılabiliyor.

Bulut Madenciliği: Bu sistemde siz bitcoin üretmezsiniz. Bulut madenciliği şirketleri belirli komisyon karşılığında sizin için bitcoin veya kripto para madenciliği yapıyor. Yeni kripto para yatırımcıları için ideal ve kazançlı yöntemlerden.

Bitcoin İle Nasıl Para Kazanılır?

Bitcoin ile para kazanmak, altın veya dövizle para kazanmaya benzer. Ancak altın ve döviz birikiminde kısa süre içinde büyük miktarlarda para kazanmak mümkün değildir. Bitcoin'de ise doğru adım ve analizlerle kısa süre içinde parayı katlamak mümkündür.

Bitcoin ile para kazanmak için al – sat yapmanız gerekir. Gün içinde analizleri takip ederek ve grafik okumayı öğrenerek kolayca al – sat yöntemiyle para kazanabilirsiniz. Aynı zamanda Ethereum, Ripple, Tether, CHZ, USDCoin, Litecoin gibi coin ve altcoinleri de tercih etmeniz önemlidir. Bu sayede paranızı tek bir kripto para birimine bağlamak yerine diğer alternatifleri de kullanabilirsiniz.

Bitcoin Hakkında Merak Edilenler

Bitcoin satın almak ve en büyük kripto para birimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki soru cevapları inceleyebilirsiniz.

En az kaç TL'ye Bitcoin Alınır?

Kullandığınız kripto para borsasına göre bu sorunun cevabı farklılık gösterir. Ancak ortalama en az 10 TL'ye bitcoin alınabiliyor.

Bitcoin cüzdanı nedir?

Bitcoin cüzdanları, soğuk cüzdan ve sıcak cüzdan olarak ikiye ayrılır. Soğuk cüzdan, birikimlerinizi güvende tutmanın en kolay ve garanti yoludur. Sıcak cüzdan ise çevrimiçi web bağlantısıyla anlık işlemler için uygundur.

Bitcoin alışverişlerde kullanılır mı?

Bitcoin, yurtdışında pek çok noktada alışverişlerde kullanılıyor. Ancak Türkiye'de son yasal düzenlemelerle bitcoinin alışverişlerde kullanılması yasaklandı. Bununla birlikte yatırım yapmak yasal.

İlk çıktığında bitcoin kaç TL'ydi?

2009 yılında bitcoin 0 değerindeyken 2010 yılında 0,6 kuruştur.

Bitcoin neye göre yükselip düşer?

Bitcoin fiyatı arz-talep, büyük yatırımcıların borsa işlemleri, güvenlik vb. faktörlere göre yükselip düşebilir. Bununla birlikte ülkelerin bitcoin kullanımı yasaklaması da bitcoin fiyatının düşmesine sebep olacaktır. Ancak önümüzdeki yıllar içinde bitcoinin sıfırlanması mümkün görülmüyor.

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