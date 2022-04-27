Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde resmi para birimi oldu - Son Dakika
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Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde resmi para birimi oldu

27.04.2022 22:26
Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde resmi para birimi oldu

Kripto para birimi Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde resmi para birimi olduOrta Amerika ülkesi El Salvador'un ardından Orta Afrika Cumhuriyeti de kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi yaptı.

Kripto para birimi Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde resmi para birimi oldu

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un ardından Orta Afrika Cumhuriyeti de kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi yaptı. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, milletvekillerinin oybirliğiyle Bitcoin'i ülkenin yasal para birimi olarak kabul ettiği aktarıldı.

Kararın, Orta Afrika Cumhuriyeti'ni dünyanın en cesur ve en vizyoner ülkeleri arasına soktuğu ifade edildi. Herhangi bir kripto para birimini kullanmak için internet gerekli olurken, WorldData internet sitesine göre 2019'da Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayanların sadece yüzde 4'ü internete erişebildi.

Ülkede şu anda Afrika'daki diğer eski Fransız kolonilerinin çoğunun kullandığı Fransız destekli CFA frangı kullanılıyor.

(İHA)

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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