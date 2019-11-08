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Son Dakika Güncel 'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı

6 saat önce

AYDIN'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe B., Bursa'da yakalandı.

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı, System.String[]

AYDIN'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe B., Bursa'da yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçe B.'nin Bursa'da olduğunu belirleyerek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze- Orhangazi- İzmir yolu Bursa gişelerinde önlem aldı. Kente saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe B., polis ekiplerince durdurularak, gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Safiye Gökçe B., işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müüdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Aydın, Gökçe, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:11 Kaynak: DHA
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'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı
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