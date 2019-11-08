Son Dakika Haberleri: 'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (2)
Son Dakika Güncel 'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (2)

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (2)

6 saat önce

AYDIN'A GÖNDERİLDİ'Bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla aranırken, Bursa'da polis ekiplerince yakalanan Safiye Gökçe B., Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (2), System.String[]

AYDIN'A GÖNDERİLDİ

'Bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla aranırken, Bursa'da polis ekiplerince yakalanan Safiye Gökçe B., Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Safiye Gökçe B., işlemleri için Aydın'a götürüldü.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,


Gökçe, Aydın, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:31 Kaynak: DHA
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'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı
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