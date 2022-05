"Bitcoin Safiye" serbest kaldı, dolandırdığı komşusu harekete geçti! Mahkemeye itirazda bulundu

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 5 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti.

40 KİŞİDEN TOPLAM 30 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Safiye Gökçe Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu. Mağdurlardan 27'si avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aydın'da 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla aranan Safiye Gökçe Yüce, 8 Kasım 2019 tarihinde Bursa'da yakalandı.

135 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Safiye Gökçe Yüce, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yüce 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 Mart 2020 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı. Yüce'ye takılan elektronik kelepçe 1 yıl sonra çıkarıldı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle Aydın 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşma sonrası mağdurlar mahkemeye itirazda bulundu.

"BANKAYA FAİZE DEĞİL, BİTCOİN'E YATIRMAMIZI İSTEDİ"

Geçen salı günü görülen ilk duruşmadan sonra 20 Mayıs tarihinde 3 sayfa dilekçeyle Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunan Safiye Gökçen Yüce'nin kapı komşusu olduğunu beyan eden U.T., şunları söyledi: "Safiye kapı komşumdu. İlk tanıştığımız günden beri kendisinin 'ekonomist-broker' olduğunu, devlete vergi verdiğini söylüyordu. Bazen tesettürlü bazen de açık giyinirdi. Bize 'yatırımlarınızı bankaya, faize yatırmayın Bitcoin 30-40 kat çıkacak diyerek bankalardan kredi çektirdi. Bitcoin'in yakın gelecekte çok yükseleceğini, büyük şirketlerin parasını yönettiğini ve sadece yakın çevresindeki çok yakın ve sevdiği kişilerin parasını yönettiğini beyan etti.

"DAVAYA BİLİRKİŞİ TAYİN EDİLSİN"

Davaya 'Blokchain' teknolojisinden anlayan bilirkişi tayin edilsin. Yasa dışı para hareketliliğiyle ilgili Maliye Bakanlığına Bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yazı yazılmalı. Bilirkişi olarak sadece muhasebeci görevlendirildi. 10,3 Bitcoin alacağım vardı. Sadece 1,5 Bitcoin'ini alabildim. 8,8 Bitcoin alacağım var. Safiye ve Oğuzhan Yüce'nin 1. derece yakınlarının banka hesabı ve yurt dışı Bitcoin hesaplarının araştırılmasını talep ediyorum. Dosya ağır ceza mahkemesine gönderilmeli ve sanıklar tutuklu yargılanmalı" ifadelerini kullandı.

"DÜĞÜNE KADAR HEM ARABA HEM EV ALIRSIN VAADİ VERDİ"

Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmanın ardından Türkiye'nin çeşitli illerinde Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce'nin kendilerini dolandırdığını öne süren mağdurlar, bulundukları illerdeki mahkemelerde verdikleri ifadeler sonrasında dosyanın Aydın'daki davayla tek dosyada birleşmesini istedi. Mağdurlardan E.D. Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinde, "Mağdurlardan A.T. ablamdır onun sayesinde sanıklarla tanıştım. Nişanlıydım ve 21 bin 400 lira param vardı. Safiye bana 'düğüne kadar evini de arabanı da alırsın. Siz altınla falan kar edemezsiniz' dedi. Ben de güvendim ve banka yoluyla parayı gönderdim. Zararım var. Aydın'daki davaya katılmak istiyorum" dedi. Kahramanmaraş 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade veren E.K. ise "Safiye'den 2,84 Bitcoin alacağım var ve şu an değeri 1 milyon liranın üzerindedir. Zararım her gün artmaktadır. Sanıklar sürekli kaçıyor. Davacı ve şikayetçiyim. Benim Bitcoin zararımı öderse ancak o zaman uzlaşmayı kabul ederim. Aydın'daki yapılacak davalara katılma talebim vardır" ifadelerini kullandı. Mağdurlar ayrıca Safiye Gökçe Yüce ile eşi Oğuzhan Yüce arasındaki geriye dönük birbirlerine attıkları mesajların ortaya çıkarılması talebinde bulundu.