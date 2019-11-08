Son Dakika Haberleri: Bitcoin Safiye tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Bitcoin Safiye tutuklandı

Bitcoin Safiye tutuklandı

6 saat önce

Türkiye gelinde yüzlerce kişiyi sanal para Bitcoin borsasında dolandıran ilk kişi olarak aranan ve Bursa'da yakalanan "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçen Bulut, getirildiği Aydın'da mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bitcoin Safiye tutuklandı, System.String[]

Türkiye gelinde yüzlerce kişiyi sanal para Bitcoin borsasında dolandıran ilk kişi olarak aranan ve Bursa'da yakalanan "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçen Bulut, getirildiği Aydın'da mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'Bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçen Bulut, 3 aylık kaçışının ardından yakalandı. Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına çıkış yasağıyla Türkiye genelinde aranan Safiye Gökçen Bulut'un Bursa'da olduğunu belirleyerek, İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze- Orhangazi- İzmir yolu Bursa gişelerinde önlem aldı. Kente saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçen Bulut, polis ekiplerince durdurularak, gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen Safiye Gökçen Bulut, işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında Aydın Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Safiye Gökçen Bulut, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Bulut, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Gökçen Bulut, Bursa, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı
Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 03:48:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitcoin Safiye tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]