Bitcoin sert düşüşle 54,000 dolara indi

Kurumsal alımların yanında, birçok sektörde ücretlendirmede kripto para kabul eden şirket sayısının da giderek artmasıyla, 61,683.86 dolarlık yeni zirveyi gören Bitcoin, piyasalara gelen genel satış dalgasıyla sert düşerek 54,000 dolar düzeyine indi.

Analistlere göre, piyasalardaki düşüşte, kar satışlarının yanında, Hindistan'da kripto para birimlerini yasaklayan bir yasa tasarısının hazırlanması da etkili oldu. Tasarı yasalaşırsa Hindistan kripto para birimleri bulundurmayı yasadışı yapan ilk büyük Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olacak.

Son 24 saat içinde 53,555.03 ve 59,840.75 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 9.38 düşüşle 54,562.65 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1.42'ye kadar daraldı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 110 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 19 milyar dolara indi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.57 düşüşle 1,760.91 dolara düşerken, haftalık kaybı yüzde 5.04 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 202.33 milyar dolara indi.Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 140 milyar dolarlık daralma ile 1.68 trilyon dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 79 birimin değeri düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı; ilk 10 birimden yalnızca Tether ve XRP artıdaydı.Toplam 8,800 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,428 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.8'ini Bitcoin, yüzde 12'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 43 milyar dolarlık artışla 161 milyar dolar düzeyindeydi. Bittrt Araştırma Müdürü Helin piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "Ripple Yönetimi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (Securities and Exchange Commission - SEC) kişisel finansal kayıtlara ulaşma isteğinin reddedilmesini talep ettiler. Brad Garlinghouse ve Chris Larsen, Ripple'ın iki baş yöneticisi, SEC'in aşırıya kaçtıklarını ve bunun bir dolandırıcılık davası olmadığını savundular. Mahkemeye iletilen mektupta, 'Savunma makamının mahremiyet çıkarları özellikle burada çok önemlidir çünkü bu talep, kişisel finansal yaşama kapsamlı şekilde müdahale etmektedir' denildi."Bazı Ethereum madencileri, bir 'güç gösterisi' olarak hashrate'lerini Ethermine madencilik havuzuna taşımayı planlıyor. Birçok madenci, Ethereum'un temmuz ayında başlayacak olan EIP-1559 ücret yakma güncellemesine karşı çıkıyor. Ethereum geliştiricileri ayrıca, proof-of-stake (hisse kanıtı - bir kripto para blok zinciri ağının dağıtık fikir birliğine ulaşmayı amaçladığı bir algoritma türü) geçişine hazırlanıyor."Sayaç verileri manipüle ediliyor; reklam gelirlerinin artırılması hedefleniyor ve bu sebeple görüntülenme sayısı suni bir şekilde artırılıyor. Geliştirilen bir blokzincir protokolü ise görüntülenme sayısının gerçekliğini kanıtlayarak daha güvenli ve şeffaf değerlerin oluşmasını sağlamayı amaçlıyor. Proje, sahte görüntülenmeye karşı mücadele ederken, şirketlerin asla ulaşamayacakları kitle sayısına ödeme yapmalarını da engellemiş oluyor.

"Michael Saylor, MicroStrategy'nin nakit rezervleriyle daha fazla Bitcoin satın aldığını tweetledi. İş zekası yazılım devi MicroStrategy, bu satın alma için yaklaşık 15 milyon dolar ödeyerek, ortalama 57.146 dolardan 262 Bitcoin daha satın aldı." (Grafik)