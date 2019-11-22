Son Dakika Haberleri: Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde
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Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde

7 saat önce

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, Çin Merkez Bankası olarak hizmet veren Çin Halk Bankası (PBoC) Şangay merkezinin, "Bitcoin ve kripto para alım satımına karşı sıkı önlem alacağını" duyurmasının ardından yüzde 9 düşerek 6 bin 929 dolara geriledi.

Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde, System.String[]

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, Çin Merkez Bankası olarak hizmet veren Çin Halk Bankası (PBoC) Şangay merkezinin, "Bitcoin ve kripto para alım satımına karşı sıkı önlem alacağını" duyurmasının ardından yüzde 9 düşerek 6 bin 929 dolara geriledi.

Çin Halk Bankası tarafından yapılan açıklamada, yatırımcılara blockchain teknolojisinin kripto para birimi ile karıştırmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, Bitcoin ve kripto para ihracı yoluyla alım satım ve finansmanın birçok risk içerdiğine işaret edildi.

Banka, kripto para işlemlerini izleme faaliyetlerini artıracağını da duyurdu.

Bitcoin'in değeri, gün içinde 6 bin 929 dolara gerileyerek mayıs ayından beri en düşük seviyesine ulaştı. 18 Mayıs'ta bitcoin 7 bin 134 dolara gerilemişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Halk Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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