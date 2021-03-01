Bitcoin: Tarih bize ne söylüyor? - Son Dakika

Bitcoin: Tarih bize ne söylüyor?

01.03.2021 11:34
Bitcoin: Tarih bize ne söylüyor?, System.String[]

Bitcoin'in son dalgalanması dijital para biriminin geleceğinin ne olacağına dair soru işaretlerine yol açtı.

Bitcoin'in son dalgalanması dijital para biriminin geleceğinin ne olacağına dair soru işaretlerine yol açtı. Peki Bitcoin geleceğin para birimi mi? Yoksa şişirilmiş bir balon mu'Bitcoin'in hızlı yükselişi herkesin dilinde. Bir yanda dijital para biriminin geleceğin altını olabileceğini söyleyenler, diğer yanda bunun tümüyle şişirilmiş bir balon olduğunu düşününler var.

Bitcoin, geçen pazar 58 bin dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırarken salı sabahı 46 bin dolara kadar gerilemişti. Tesla'nın CEO'su ve Bitcoin hayranı Elon Musk'ın bile "kripto para biriminin fazla değerlenmiş olabileceğini" söylemesi üzerine gelen bu düşüş özellikle Bitcoin'e kuşkuyla yaklaşanların ekmeğine yağ sürdü. Ancak geçen salı gününden sonra Bitcoin bir süre daha yükselmeye devam etti. Geçen çarşamba günü kripto para yeniden yükseldi ve 50 bin doların üzerinde işlem gördü.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Bitcoin konusunda "Benim düşüncem, eğer Elon'dan daha az paranız varsa muhtemelen dikkatli olmalısınız" yorumunu yapıyor. Peki tarih, Bitcoin'in geleceği hakkında yapılan yorumlar bize bu kripto para birimiyle ilgili ne söyleyebilir?

Bitcoin: Tarih bize ne söylüyor?

Bitcoin, Kripto, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Bitcoin: Tarih bize ne söylüyor? - Son Dakika Ekonomi


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