Bitcoin Tesla etkisiyle yeni rekor kırdı - Son Dakika
BBC

Bitcoin Tesla etkisiyle yeni rekor kırdı

22.02.2021 09:17
Bitcoin Tesla etkisiyle yeni rekor kırdı, System.String[]

Geçen hafta 50 bin dolar seviyesini geçen kripto para birimi Bitcoin, Pazar günü de 58 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Geçen hafta 50 bin dolar seviyesini geçen kripto para birimi Bitcoin, Pazar günü de 58 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin böylece Ocak'tan bu yana yüzde 90'luk artışla toplam piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine taşıdı.

Son artış Tesla ve diğer büyük şirketlerin Bitcoin ile ödeme kabul etme kararı sonrasında gerçekleşti.

Bitcoin'in yıl başındaki değer 28 bin 900 dolar civarındaydı.

Ocak başında 40 bin doları aşan kripto para, ay sonunda 30 bin dolara kadar gerilemişti.

Ana akıma dönüşmek

Bitcoin fiyatlarındaki son artışta büyük şirketlerin bunu ödeme aracı olarak kabul etmesinin etkisi var.

Elon Musk geçen hafta elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamıştı.

Mastercard da Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etmeye hazırlanırken dünyanın en büyük fon yöneticisi olan Blackrock dijital para birimini kullanmanın yollarını aradıklarını duyurdu.

Artışta insanları fiziksel alışverişten uzaklaştırıp dijital alışverişe yönlendiren koronavirüs pandemisinin de etkisi oldu.

Bitcoin'e şüpheyle yaklaşanlar ise bunun bir para biriminden çok spekülatif bir ticaret aracı olduğunu düşünüyor.

Onlar arasında yer alan ekonomist Nouriel Roubini Bitcoin'in çok az pratik fayda sağladığını ve hisseler gibi temettü getirisi de vaat etmediğini söylüyor.

Bir süre önce "Elon Musk Bitcoin alıyor olabilir ama bu herkesin aynısını yapması gerektiği anlamına gelmiyor.

Para kaybetme riski

Kripto para birimi değerlendirme platformu Evai'nin kurucusu Matt Dixon, küçük yatırımcıları risklere karşı uyarıyor.

Buna örnek olarak Ocak ayında çok kısa bir süre içinde Bitcoin fiyatının 40 binden 30 bine düşmesini gösteriyor, "Kar potansiyeli çok yüksek olabilir ama zarar potansiyeli de bir o kadar yüksek" diyor.

2012'den beri Bitcoin satın alan ve kar eden Kurt Wuckert ise "Bitcoin'i merak eden arkadaşlarıma söylediğim tek bir şey var: Evinizin kira parasını değil, bira paranızı yatırın. Ben hep öyle yaptım" diyor.

Bitcoin Tesla etkisiyle yeni rekor kırdı

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Son Dakika Dünya Bitcoin Tesla etkisiyle yeni rekor kırdı - Son Dakika Dünya

BBC

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