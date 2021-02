Bitcoin: Tesla hisseleri düştü, Elon Musk dünyanın en zengini unvanını kaybetti

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, şirketin hisselerinin düşmesiyle dünyanın en zengini unvanını kaybetti.

Musk'ın servetinin çoğunu oluşturan Tesla hisseleri Ocak ayında 880 dolar ile zirve yaptıktan sonra yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Şirketin riskli bir hamleyle 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alma kararı sonrası kripto para biriminin değeri hafta sonu tüm zamanların zirvesine ulaştıktan sonra iki gündür düşüşe geçmişti.

Musk'ın zirvedeki yerini ise tekrar Amazon'un sahibi Jeff Bezos aldı.

Wedbush Securities analisti Dan Ives, son derece oynak olan Bitcoin'in değerinde son günlerde yaşanan düşüşlerin Tesla'yı doğrudan etkilememesine rağmen, bazı yatırımcıları hisselerini elden çıkarmaya itmiş olabileceğini söylüyor:

"Musk ve Tesla Bitcoin'i agresif bir şekilde sahipleniyor… Yatırımcılar Bitcoin ve Tesla'yı birbirine bağlı bir şekilde görmeye başlıyor.

"Bitcoin'deki satış dalgası bazı yatırımcıları Tesla hisselerinden çıkmaya itti."

Bitcoin neden değer kaybediyor?

Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının ardından kripto para biriminin değeri yüzde 50 civarında artmıştı.

Pazar günü 57 bin doları aşan Bitcoin, o tarihten sonra iki günde yüzde 20 civarında değer kaybetti.

Bitcoin Salı günü 48 bin dolara gerilese de bu hala Tesla'nın aldığı değerin biraz üzerinde.

Musk'ın Bitcoin'in yükselişinde etkisi olduğu kadar düşüşünde de rolü olabileceği düşünülüyor.

Elon Musk hafta sonu Twitter paylaşımında Bitcoin fiyatının yüksek göründüğünü söylemişti.

Bitcoin'in değer kaybetmesine yol açan bir diğer etken de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Pazartesi günü Bitcoin hakkında yaptığı uyarıydı.

Yellen kripto para biriminin "alışveriş için çok işlevsiz" ve manipülasyona açık olduğunu söylemişti.

Hafta sonuna kadarki yükseliş trendinde büyük ABD'li şirketlerden Mastercard ve Bank of NY Mellon'un Bitcoin'i operasyonlarına dahil edecekleri açıklamasının da etkisi olmuştu.

Tesla'yı etkileyen başka neler var?

Musk Bitcoin ile ilgilenirken Tesla'nın karşılaştığı başka sorunlar da var.

Şirket kısa süre önce en ucuz modeli olan Model Y SUV'nin satışlarının büyük kısmını, arabanın menzilini iyileştirmek için durdurmuştu.

Çinli yetkililer de bu ay güvenlik ve kalite çekinceleri nedeniyle Tesla'dan bilgi istedi. Şikayetlerin odağında, araçlarda alev alan piller ve otomatik pilotun aniden hızlanması vardı.

Şirketin rakiplerinden General Motors ve Volkswagen de son aylarda elektrikli araçlara daha fazla yönelmeye başladı.

Tesla hisseleri son aylarda bir miktar düşse de 2020 yılında 90 dolardan 700 dolara çıkarak sıra dışı bir artış gerçekleştirmişti.

Pazartesi Tesla hisselerinde yaşanan yüzde 8'lik düşüş, Eylül'den bu yana en büyük düşüştü.

Musk'ın serveti o gün 15 milyar dolar azaldı.

Hisseler Salı günü de yüzde 2 değer kaybetti.

Musk'ın Twitter paylaşımları yalnızca Bitcoin fiyatlarını değil, Tesla'nın fiyatlarını da etkiliyor.

Geçen yıl Tesla hisselerinin fiyatlarını yüksek bulduğuna dair bir tweet paylaştıktan sonra şirketin piyasa değeri 14 milyar dolar azalmıştı.