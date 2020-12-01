Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni haftanın ilk gününde 19,736.82 dolar ile, 19,660 dolarlık tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.01 artışla 19,411.44 dolara yükseldi ve haftalık kazancı yüzde 5.53 oldu; birimin toplam piyasa hacmi de 358.76 milyar dolara çıktı.