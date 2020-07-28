Uzun süre sonra Bitcoin tekrardan 11 bin doları geçti

Bitcoin, kripto paralar arasında en çok tercih edilen para olarak biliniyor.Tekrardan Şubat ayı değerlerine yükselerek 11 bin doların üstüne çıktı.

Koronavirüs krizinin ortaya çıkmasıyla değerlerinde düşüş yaşanan Bitcoin,11 bin 180 dolar ile 2020'nin en yüksek değerine ulaştı. Dolardaki değer kaybının etkisi ile Pazartesi günü Bitcoin % 13 değer kazanarak son üç aydaki en büyük kazancını elde etti.

Bitcoin en yüksek seviyeye ulaştığı sene 19 bin 783 dolarla 2017 senesiydi.

ALTININ REKOR KIRMASIYLA BAĞLANTISI VAR

Analistler Bitcoin'in bu yükselişini altının rekor kırmasıyla paralel bir gelişme olarak görüyor. Ons altının fiyatı bugün 1981 dolara çıkarak rekor kırdı. Diğer değerli madenler gibi Bitcoin de enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı bir çözüm olarak görüldüğü için altına paralel olarak değer kazandı.

SON BİR YILDA % 57 DEĞER KAZANDI

Bitcoin son iki aydır 9-10 bin dolar aralığında sıkışmıştı. Son bir yıl içerisinde ise % 57 değer kazandı. Altın'ın 2020'deki oranı ise % 28 oldu.

Hisse senetleri piyasalarında değer kazancının sınırlı olması Bitcoin'i kimi yatırımcılar için çekici kılıyor.

Coindesk sitesindeki habere göre kripto para şirketi Diginex, altının zirveye çıkması ve Bitcoin'in hisse senetleri piyasasıyla olan ilişkisinden ötürü değerinin daha da artacağını düşünüyor.

Doların diğer para birimlerine karşı değerini ölçen dolar endeksi ise değer kaybediyor, Goldman Sachs doların önümüzdeki 12 ay boyunca yüzde 5 daha düşebileceğini tahmin ediyor.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi Pazartesi günkü haberinde doların değer kaybetmesinin değeri dolarla ölçülen metaların yararına olduğunu, bunun dolar ve Bitcoin'in değerinin artmasını sağlayacağını aktardı.

İrlanda merkezli Foreks şirketi AvaTrade'den analist Naeem Aslam ise Bitcoin'in 10 bin dolar olan psikolojik seviyesini geçmesi sonrası 15 bin dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyor.