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Bitcoin ve Ethereum bir günde yüzde 10 değer kaybetti - Son Dakika

Bitcoin ve Ethereum bir günde yüzde 10 değer kaybetti

08.06.2021 10:29

Kripto para piyasalarındaki düşüş sürüyor. En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin yüzde 9.98 düşüş ile 32 bin dolar seviyesine gerilerken, Ethereum ise yüzde 10.42 düşüşle 2.500 dolar sınırında yer alıyor.

Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle, en büyük hacimli birim Bitcoin 32.400 dolar düzeyine kadar inerken, toplam piyasa hacmi de 1.49 trilyon dolar ile yeniden 1.5 trilyon doların altına geriledi. Son 24 saat içinde 32.494 ve 36.744 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 9.98 düşüşle 32.812 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 10.50 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 68 milyar dolarlık düşüşle 615 milyar dolara geriledi.

Piyasa hacmi 1.5 trilyon doların altında

ETHEREUM DA YÜZDE 10'DAN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2.437 ve 2.845 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 10.42 düşüşle 2.486 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 5.30 ve piyasa hacmi de yaklaşık 35 milyar dolarlık düşüşle 289 milyar dolar düzeyindeydi. Kripto para piyasalarında, hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de, 0.99 ve 1.00 dolar aralığında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.04 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.02 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasa hacmi 1.5 trilyon doların altında

EN BÜYÜK 100 BİRİMDEN 95'İ DEĞER KAYBETTİ

Piyasalarda satış ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 95 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı. Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1 trilyon 490 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez; 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar, 10 Nisan'da 2 trilyon dolar, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı. Toplam 10.316 kripto para biriminin işlem gördüğü 384 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.3'ünü Bitcoin, yüzde 19.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 108 milyar dolar düzeyindeydi.

Bitcoin ve Ethereum bir günde yüzde 10 değer kaybetti
Bitcoin ve Ethereum bir günde yüzde 10 değer kaybetti
Bitcoin ve Ethereum bir günde yüzde 10 değer kaybetti

Kripto paralar, Ethereum, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin ve Ethereum bir günde yüzde 10 değer kaybetti - Son Dakika Ekonomi


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