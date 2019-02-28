Bitcoin ve Ethereum Nasdaq'ta Listelenmeye Başladı
1 saat önce
– Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk iki sanal parası Bitcoin ve Ethereum, ABD merkezli hisse senedi piyasası Nasdaq'ta listelenmeye başladı.
– Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk iki sanal parası Bitcoin ve Ethereum
, ABD
merkezli hisse senedi piyasası Nasdaq'ta listelenmeye başladı.
Bitcoin ve Ethereum Likidite Endekslerini, Yeni Zelanda
merkezli blockchain veri ve araştırma şirketi Brave
New Coin (BNC) oluştururken, şirketten yapılan açıklamada Ripple endeksinin de son aşamalarına gelindiği belirtildi.
Endekslerde kullanılan metodolojinin, piyasada kripto para birimleri kapsamında yaygın bir endişe olan kripto paraların fiyatlandırılmasındaki şeffaflık ilkesini de göz önüne aldığı vurgulandı ve Nasdaq'ın söz konusu girişiminin kripto para birimlerini Wall Street
'teki geleneksel borsa yatırımcılarına daha iyi tanıtabileceği öngörüldü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:58 Kaynak: DHA
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