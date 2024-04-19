Bitcoin Yarılanma Etkinliğine 100 Bloktan Az Kaldı

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Bitcoin ağında bir yarılanma olayı daha kapıda. Yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen bu önemli olay, madencilik ödüllerinde büyük bir kesintiye işaret ediyor. Peki bu değişiklik, tüm Bitcoin ekosistemini nasıl şekillendirecek?

Bitcoin Yarılanma Etkisi Piyasaları Nasıl Şekillendirecek?

Bitcoin Blockchain ağı, Bitcoin halving (yarılanma) etkinliğine hazırlanıyor. Bitcoin yarılanma süreci, Bitcoin Blockchain ağının her 210.000 blokta bir (yaklaşık dört yılda bir) madencilerin aldıkları yeni Bitcoin miktarını otomatik olarak yarıya düşüren bir mekanizmadır. Bu süreç, Bitcoin ağının madencilerine ödediği sübvansiyonları yarıya indirerek, her blok başına ödülü 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye düşürecek. Bitcoin madencileri, işlem ücretleri şeklinde ek ödüller kazanmaya devam edecekler.

Bitcoin Blockchain ağında daha önce 2012, 2016 ve son olarak 11 Mayıs 2020'de olmak üzere üç yarılanma gerçekleşti. Bu yarılanmalar, blok başına verilen sübvansiyon ödüllerini sırasıyla 50 BTC'den 25 BTC'ye, ardından 12,5 BTC'ye ve en sonunda da 6,25 BTC'ye düşürdü. Bitcoin'in toplam arzı 21 milyon ile sınırlı olduğu için, madencilik ödülleri 2140 yılı civarında son bulacak ve madenciler bu tarihten sonra sadece işlem ücretleriyle gelir elde edecekler.

Piyasa analistleri bu yarılanma olayını farklı açılardan değerlendiriyor. Bernstein araştırma firmasından analistler, yarılanmanın ardından Bitcoin'in değerinin yükselişe geçeceğini ve 2025 sonuna kadar 150.000 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Coinify CEO'su Rikke Staer ise azalan madencilik ödülleri nedeniyle bazı az verimli madencilerin Bitcoin'lerini piyasaya sürmek zorunda kalabileceğini, bu durumun da talebi olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

Son olarak Bitcoin 64.776 dolar seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte Bitcoin fiyatında yüzde 6'lık bir artış kaydedildi. Özellikle, İsrail'in İran'a yönelik füze saldırılarının ardından Bitcoin kısa bir süre için 60.000 doların altına düşse de hızla toparlanarak yeniden yükselişe geçti.