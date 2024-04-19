Bitcoin Yarılanma Etkinliğine 100 Bloktan Az Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Bitcoin Yarılanma Etkinliğine 100 Bloktan Az Kaldı

Bitcoin ağında yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen yarılanma olayı, madencilik ödüllerinde büyük bir kesintiye işaret ediyor. Bu süreç, Bitcoin ağının madencilerine ödediği sübvansiyonları yarıya indirerek, her blok başına ödülü 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye düşürecek. Piyasa analistleri, bu yarılanma olayının Bitcoin'in değerini etkileyebileceğini belirtiyor. Özellikle, bazı analistler Bitcoin'in değerinin 2025 sonuna kadar 150.000 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

19.04.2024 13:44  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin ağında bir yarılanma olayı daha kapıda. Yaklaşık dört yılda bir gerçekleşen bu önemli olay, madencilik ödüllerinde büyük bir kesintiye işaret ediyor. Peki bu değişiklik, tüm Bitcoin ekosistemini nasıl şekillendirecek?

Bitcoin Yarılanma Etkisi Piyasaları Nasıl Şekillendirecek?

Bitcoin Blockchain ağı, Bitcoin halving (yarılanma) etkinliğine hazırlanıyor. Bitcoin yarılanma süreci, Bitcoin Blockchain ağının her 210.000 blokta bir (yaklaşık dört yılda bir) madencilerin aldıkları yeni Bitcoin miktarını otomatik olarak yarıya düşüren bir mekanizmadır. Bu süreç, Bitcoin ağının madencilerine ödediği sübvansiyonları yarıya indirerek, her blok başına ödülü 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye düşürecek. Bitcoin madencileri, işlem ücretleri şeklinde ek ödüller kazanmaya devam edecekler.

Bitcoin Blockchain ağında daha önce 2012, 2016 ve son olarak 11 Mayıs 2020'de olmak üzere üç yarılanma gerçekleşti. Bu yarılanmalar, blok başına verilen sübvansiyon ödüllerini sırasıyla 50 BTC'den 25 BTC'ye, ardından 12,5 BTC'ye ve en sonunda da 6,25 BTC'ye düşürdü. Bitcoin'in toplam arzı 21 milyon ile sınırlı olduğu için, madencilik ödülleri 2140 yılı civarında son bulacak ve madenciler bu tarihten sonra sadece işlem ücretleriyle gelir elde edecekler.

Piyasa analistleri bu yarılanma olayını farklı açılardan değerlendiriyor. Bernstein araştırma firmasından analistler, yarılanmanın ardından Bitcoin'in değerinin yükselişe geçeceğini ve 2025 sonuna kadar 150.000 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Coinify CEO'su Rikke Staer ise azalan madencilik ödülleri nedeniyle bazı az verimli madencilerin Bitcoin'lerini piyasaya sürmek zorunda kalabileceğini, bu durumun da talebi olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.

Son olarak Bitcoin 64.776 dolar seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte Bitcoin fiyatında yüzde 6'lık bir artış kaydedildi. Özellikle, İsrail'in İran'a yönelik füze saldırılarının ardından Bitcoin kısa bir süre için 60.000 doların altına düşse de hızla toparlanarak yeniden yükselişe geçti.

Kripto Para, Madencilik, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Bitcoin Yarılanma Etkinliğine 100 Bloktan Az Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Meteoroloji’den 45 ilimiz için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 45 ilimiz için sarı kodlu uyarı
15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
14:40 Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede Tabuta beraber omuz verdiler Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede! Tabuta beraber omuz verdiler
14:21 Diyarbakır’da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı
14:10 Erdoğan’dan İsrail’in İran misillemesine ilk yorum Erdoğan'dan İsrail'in İran misillemesine ilk yorum
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
15:50 “İsrail’in başkenti neresidir“ sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü
15:50 Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti
15:08 Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan’dan yürek hoplatan pozlar Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
14:42 Metin Akpınar’ın kızı “Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi“ dedi, cevap gecikmedi Metin Akpınar'ın kızı "Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi" dedi, cevap gecikmedi
14:26 Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı
14:24 Niğde’de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu Niğde'de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu
13:45 İsrail saldırısı sonrası Elon Musk’tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz İsrail saldırısı sonrası Elon Musk'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz
13:05 CHP’nin belediye binasına astığı borç afişine MHP’den alacak afişli cevap CHP'nin belediye binasına astığı borç afişine MHP'den alacak afişli cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 16:42:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bitcoin Yarılanma Etkinliğine 100 Bloktan Az Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement