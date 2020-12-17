Bitcoin yeni rekor düzeye yükseldi

Kripto para piyasaların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, küresel piyasalarda yatırımcıların artan ilgisiyle son 24 saatte yüzde 17.72 artışla yeni rekor düzey olan 23,655 dolara kadar yükseldi. Bu yıl içindeki kazancı yüzde 220'yi bulan Bitcoin daha sonra 23,222 dolar düzeyine çekildi.

Arzı 21 milyon birim ile sınırlı olan Bitcoin, yatırımcılar tarafından bu haliyle enflasyona karşı doğal bir kalkan olarak görülüyor. "İtibari paraların sürekli değerinin düşmesinden dolayı alternatif para birimleri için bir arayış olacaktır" diyen Deutsche Bank ve Bank of America analistlerine göre, Bitcoin'e yönelik yüksek talebin sürecek.

Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu (Financial Conduct Authority - FCA) kriptopara işlemleri için daha önce FCA'ye başvurmuş olan kuruluşlara altı aylık geçici çalışma izni verdiğini, bu kuruluşların çalışmalarını Temmuz ayına kadar sürdürebileceklerini açıkladı.Birleşik Krallık'ta FCA, 10 Ocak'tan itibaren, kripto şirketleri için "kara para aklama" ve "terörün finansmanı" konularında denetçi kuruluş olarak görev yürütüyor. FCA'nın verdiği geçici izin, kuruma bugüne kadar başvurmuş olan ve 10 Ocak 2021 tarihine kadar buaşvuracak olan kripto şirketlerinin Kara Para Aklama Düzenlemeleri'ne uygun olarak çalışmalarını kapsıyor.FCA açıklamasında, birçok kripto varlığın "oldukça spekülatif" olduğunun altı çizildi ve bu nedenle "hızla değer yitirebileceği" de belirtilerek, FCA'nın, firmaların kripto varlık faaliyetleri konusunda tüketici koruma yetkilerine sahip olmadığı anımsatıldı.Açıklamada, "Bir firma FCA'ya kayıtlı olsa bile, diğer şeylerin yanı sıra kripto varlık işletmelerinin müşteri varlıklarını (yani müşterilerin parasını) korumaktan sorumlu değiliz" uyarısı yapıldı.