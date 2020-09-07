Bitcoin yeniden 10,000 doların altına geriledi

Değeri son üç haftada kesintisiz şekilde 12,400 doların üzerinden gerileyen Bitcoin, Pazartesi günü yüzde 2.0'nin de üzerinde gerileyerek 10,000 doların altına indi.

Piyasa verilerine göre, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olan Bitcoin Pazartesi günü son 24 saat içinde yüzde 3.44 düşüşle 9,904.54 dolara kadar indikten sonra hafif toparlayarak 10,000 dolar sınırına döndü. Yüksek hacim bakımından ikinci sırada olan Ethereum da aynı sırada yüzde 7.38 düşüşle 326.85 dolara kadar indi.