Bitcoin yeniden 11,000 dolar sınırında - Son Dakika

Bitcoin yeniden 11,000 dolar sınırında

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in 10,500 dolar üzerindeki hareketleri yukarı yönlü sürüyor.

Bitcoin yeniden 11,000 dolar sınırında, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in 10,500 dolar üzerindeki hareketleri yukarı yönlü sürüyor. Yeni günün ilk işlemlerinde 10,936 dolar ile 11,000 dolar sınırına yakınlaşan Bitcoin, daha sonra hafif gevşeyerek 10,800 - 10,900 dolar aralığına çekildi.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.35 artışla 10,818 dolara, piyasa hacmi de, 200.09 milyar dolar ile yeniden 200 milyar dolara yükseldi.

"Bitcoin'in gözü 11,000 dolarda" diyen Bitcoinist analistlerine göre, kripto para birimindeki yükseliş eğilimi makroekonomik verilerden destek alıyor. Analistlere göre özellikle, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nden (FOMC) Çarşamba günü gelecek enflasyona odaklı açıklamalar, genel olarak kripto para piyasaları üzerinde etkili olacak ve bu gelişmelerden Bitcoin de etkilenecek.Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 87'sinin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin Bitcoin dışındaki 9'u düşenler arasındaydı.Kripto para piyasalarında geçen hafta hızla yükselip 340 milyar dolar sınırına kadar yükselen 24 saatlik işlem hacmi hafta sonudan itibaren hızla geerilede ve son 24 saatte 112.66 milyar dolara kadar indi.Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi de Perşembe günü 340.68 milyar dolara çıktıktan sonra, birimlerin değerlerindeki genel düşüşlere bağlı olarak 330 milyar dolara kadar indikten sonra toparlandı ve 345.58 milyar dolara yükseldi.Toplam 7,069 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,393 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.8'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.35 artışla 10,818.53 dolar,2. Ethereum yüzde 4.32 düşüşle 363.00 dolar,3.Tether yüzde 0.11 düşüşle 1.00 dolar,4.XRP yüzde 2.79 düşüşle 0.24 dolar,5.Polkadot yüzde 3.00 düşüşle 5.15 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 3.93 düşüşle 221.33 dolar,7.Binance Coin yüzde 9.12 düşüşle 26.92 dolar, 8.Chainlink yüzde 10.39 düşüşle 10.86 dolar,9.Crypto.com Coin yüzde 0.72 düşüşle 0.16 dolar,10.Litecoin yüzde 3.45 düşüşle 48.36 dolardan işlem görüyordu.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı Kripto Para Araştırma Raporu'nda, kripto paraların Türkiye'de bilinirliğinin artması ve yaygınlaşması 2017 yılında başladığına dikkat çekilerek şöyle denildi: "2013 yılında bir kripto para birimi olan Bitcoin'in birim fiyatı yaklaşık 100 ABD Doları iken 2017 yılı Kasım ayında 10,000 dolara ulaşmış ve aynı yılın Aralık ayında 20,000 doları aşmıştır. "Kripto para piyasasındaki hızlı artış pek çok yatırımcının dikkatini çekmesinin yanı sıra kamuoyunda da büyük merak uyandırmıştır. "Bu gelişme sayesinde Türkiye'de kripto paralarının tanınırlığı önemli ölçüde artmıştır."Yapılan araştırmalar ışığında 2020 itibarıyla Türkiye'de 2.4 milyonun üzerinde insan kripto paraya sahiptir.

"Türkiye'de en çok yatırım yapılan 5 kripto para birimi Bitcoin, Ripple, Digibyte, Bitcoin Cash ve Stellar olarak tanımlanmaktadır." (Grafik)


Bitcoin, Türkiye, Piyasa, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 08:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin yeniden 11,000 dolar sınırında - Son Dakika Ekonomi

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