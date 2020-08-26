Bitcoin yeniden 11,500 doların altına indi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.62 düşerek 11,391.40 dolara geriledi; böylece, piyasa hacmi de yaklaşık 6 milyar dolarlık kayıpla 210.41 milyar dolara düştü.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 81'inin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenlerin arasındaydı.