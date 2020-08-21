Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.25 artışla 11,882.54 dolara yükseldi; böylece, piyasa hacmi de 216.44 milyar dolardan 219.42 milyar dolara çıktı.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 23'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 arasındaydı.