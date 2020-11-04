Bitcoin yeniden 14,000 dolara yaklaştı - Son Dakika

Bitcoin yeniden 14,000 dolara yaklaştı

04.11.2020 08:45
Bitcoin yeniden 14,000 dolara yaklaştı, System.String[]

Hafta sonunda, 14,027 dolar ile Ocak 2018'den bu yana en yüksek düzeyi gördükten sonra geri çekilen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.11 artışla 13,905.26 dolara yükselerek yeniden 14,000 dolar sınırına yaklaştı.

Hafta sonunda, 14,027 dolar ile Ocak 2018'den bu yana en yüksek düzeyi gördükten sonra geri çekilen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.11 artışla 13,905.26 dolara yükselerek yeniden 14,000 dolar sınırına yaklaştı.

Bitcoin'in piyasa hacmi de, hafta sonunda 259,92 milyar dolar ile neredeyse iki yılın en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra yeni haftanın üçüncü işlem gününe 257.71 milyar dolar ile yeniden 250 milyar doların üzerinde başladı.

Son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 33'ünün değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.Kripto para birimlerindeki toparlanmanın etkisiyle toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte 10 milyar dolar dolayında artışla 399.3 milyar dolara kadar yükselerek yeniden 400 milyar dolar sınırına çıktı.Kripto para piyasalarda, Cuma günü 150 milyar doları da aşarak 154.53 milyar dolara yükseldikten sonra, hafta sonunda yarıdan da çok daralarak 70.59 milyar dolara çekilen 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte 85.75 milyar dolar düzeyindeydi.Toplam 7,586 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,024 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 4.11 artışla 13,905.26 dolar,2. Ethereum yüzde 2.67 artışla 385.32 dolar,3.Tether yüzde 0.01 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 3.60 artışla 0.23 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 1.32 artışla 242.58 dolar,6.Chainlink yüzde 0.97 artışla 10.36 dolar,7.Binance Coin yüzde 1.11 artışla 26.55 dolar, 8.Litecoin yüzde 3.30 artışla 53.82 dolar,9.Polkadot yüzde 2.88 artışla 4.03 dolar,10.Cardano yüzde 6.20 artışla 0.09 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Avrupa'daki düzenleme şöyle anlatıldı: "Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority, EBA) kripto varlıkları üçe ayırıyor: sanal para birimleri (kripto para birimleri veya ödeme/değiş tokuş token'ları), yatırım token'ları (ihraççı üzerinde borç veya pay/sahiplik hakkı),DLT (Distributed Ledger Technology: Dağıtık Defter Teknolojisi) ile bağlantılı olarak belli servislere giriş sağlayan hizmet token'ları."Şu da kabul edilmiştir ki kripto varlıklar farklı özellikler de taşıyabilirler ve süreç içinde karakteristik özellikleri değişime uğrayabilir."EBA Avrupa'da şu anki düzenleyici çerçevenin uygunluğunu ve uygulanabilirliğini sorgular,özellikle tüketiciler ve piyasa bütünlüğü açısından ama aynı zamanda kripto varlıkların, sermaye tedarikinde yeni araçlar ve finansal hizmetlerde yeni yollar olarak kullanımını, ayrıca kara para aklamada da potansiyel kullanımından doğacak riskleri de dikkate alır.Kurum DLT'yi blokzincirden ayrıştırır. "Blokzinciri, en bilinen örneği Bitcoin olan dağıtık defter teknolojisinin bir örneği olarak görür. DLT uygulamalarının her vakada kripto varlıkları kullanmak zorunda olmadığının da farkındadır."Her ne kadar son zamanlarda farklı uluslararası standart belirleyici kurumlar kripto varlıklarla ilgili olarak inisiyatif alıyor olsalar da EBA, güncel AB yasalarının kripto varlıklara uygulanabilirliği konusunda açıklık sağlanmasının önemli olduğuna dikkat çeker."Güncel mevzuatın kripto varlık ve DLT ile ilgili risklerden bahsederken bunun kapsamının ne olacağı konusunda ortak bir kanının sağlanması gerektiğini söyler." (Grafik)


Bitcoin yeniden 14,000 dolara yaklaştı

Bitcoin, Kripto, Piyasa, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin yeniden 14,000 dolara yaklaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Oyları çalmaya çalışıyorlar, buna izin vermeyiz Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı ABD'de gerilim tırmanıyor! Protestocular, Beyaz Saray önünde birbirine girdi Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı
Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz         
09:04
Genç oyuncu Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşamaya başladı Genç oyuncu Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşamaya başladı         
08:46
ABD başkanlık seçimine kitlenmişken, Joe Biden'dan ABD başkanlık seçimine kitlenmişken, Joe Biden'dan "sandıkları terk etmeyin" çağrısı geldi         
08:05
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley: Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley: Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil         
07:55
Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti         
00:37
Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı         
23:34
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
20:44
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 09:19:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitcoin yeniden 14,000 dolara yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei