Bitcoin yeniden 14,000 dolara yaklaştı

Hafta sonunda, 14,027 dolar ile Ocak 2018'den bu yana en yüksek düzeyi gördükten sonra geri çekilen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.11 artışla 13,905.26 dolara yükselerek yeniden 14,000 dolar sınırına yaklaştı.

Bitcoin'in piyasa hacmi de, hafta sonunda 259,92 milyar dolar ile neredeyse iki yılın en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra yeni haftanın üçüncü işlem gününe 257.71 milyar dolar ile yeniden 250 milyar doların üzerinde başladı.