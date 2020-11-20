Bitcoin yeniden 18,000 doların üzerinde

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.49 artışla 18,086.67 dolara yükseldi ve haftalık kazanımı yüzde 10.37 oldu. Bitcoin'in piyasa hacmi de, 24 saatte yaklaşık 6.0 milyar dolarlık artışla 335.48 milyar dolara yükseldi.

Bitcoin, Kanada'da iki dijital para varlıkları yönetim şirketinin hükümetten ön onay almalarının da desteğinde, hafta ortasında 18,488 dolar ile üç yılın zirvesine tırmanmış, daha sonra gelen kar satışlarıyla 18,000 doların altına gerilemişti.