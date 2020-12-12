Bitcoin yeniden 18,000 doların üzerinde - Son Dakika

Bitcoin yeniden 18,000 doların üzerinde

12.12.2020 13:52
Bitcoin yeniden 18,000 doların üzerinde, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, sert düzeltmeyle indiği 18,000 doların altından, gelen alımlarla yeniden gelen alımlarla bu düzeyin üzerine yükseldi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, sert düzeltmeyle indiği 18,000 doların altından, gelen alımlarla yeniden gelen alımlarla bu düzeyin üzerine yükseldi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.23 artışla 18,395.17 dolara yükseldi; birimin haftalık kaybı 3.65 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolarlık artışla 341.82 milyar dolara yükseldi.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca dokuz  birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim de, yaklaşık 9.0 milyar dolarlık artışla 541 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 11 milyar dolarlık düşüşle 107 milyar dolara geriledi.Toplam 7,964 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,189 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 3.23 artışla 18,395.17 dolar,2.Ethereum yüzde 2.36 artışla 555.28 dolar,3.XRP yüzde 7.20 düşüşle 0.51 dolar,4.Tether yüzde 0.12 artışla 1.00 dolar,5.Litecoin yüzde 5.85 artışla 74.87 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 2.78 artışla 266.02 dolar,7.Chainlink yüzde 3.61 artışla 12.09 dolar,8.Cardano yüzde 5.17 artışla 0.14 dolar,9.Polkadot yüzde 2.40 artışla 4.73 dolar,10.Binance Coin yüzde 3.08 artışla 27.85 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Türkiye'de Kripto Paranın Durumu" başlıklı bölümünde, şöyle denildi: "2009 yılında piyasaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan kripto para birimleri Türkiye'de de çok sayıda yatırımcı bulmuştur. "Ancak Kripto paraların Türkiye'de bilinirliğinin artması ve yaygınlaşması 2017 yılında başlamıştır. "2013 yılında bir kripto para birimi olan Bitcoin'in birim fiyatı yaklaşık 100 ABD Doları iken 2017 yılı Kasım ayında 10.000 ABD Dolara ulaşmış ve aynı yılın Aralık ayında 20.000 ABD Dolarını aşmıştır. "Kripto para piyasasındaki hızlı artış pek çok yatırımcının dikkatini çekmesinin yanı sıra kamuoyunda da büyük merak uyandırmıştır. "Bu gelişme sayesinde Türkiye'de kripto paralarının tanınırlığı önemli ölçüde artmıştır. Yapılan araştırmalar ışığında 2020 itibarıyla Türkiye'de 2.400.000'in üzerinde insan kripto paraya sahiptir."Türkiye'de en çok yatırım yapılan 5 kripto para birimi Bitcoin, Ripple, Digibyte, Bitcoin Cash ve Stellar olarak tanımlanmaktadır." (Grafik)


Bitcoin yeniden 18,000 doların üzerinde

Amerika Birleşik Devletleri, Bitcoin, Türkiye, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin yeniden 18,000 doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi


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