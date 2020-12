Bitcoin yeniden 19,000 doları aştı

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, sert düzeltmeyle indiği 18,000 doların altından, gelen alımlarla yeniden gelen alımlarla 19,000 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.56 artışla 19,319.93 dolara yükseldi; birimin haftalık kazancı 1.30 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de yaklaşık 17 milyar dolarlık artışla 358.37 milyar dolara yükseldi.

Mechael Van de Poppe, CoinTelegraph'daki "Bitcoin düşüş trendinde: 2020 bitmeden 20.000 dolar gelir mi?" başlıklı analizinde, "Her yükseliş trendi sona erer ve ardından bir düzeltme dönemi başlar. Bu düzeltme de, on gün önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığından beri şu anda yüzde 10'dan fazla gerileyen fiyatla başlamış görünüyor" dedi ve ekledi: "Bitcoin'in fiyatı tüm zamanların en yüksek bölgesini kıramadı, ardından 18.500-18.700 dolar seviyesi bir hafta boyunca güçlü bir destek alanı olarak çalıştı."Bu bölgeden gelen her sıçrama (grafikteki oklarla gösterildiği gibi) sürekli olarak düşük tepeler oluştuğu için daha zayıf bir sıçrama oldu. Üç testin ardından destek başarısız oldu ve Bitcoin'in fiyatı 17.600-17.800 dolar arasındaki bir sonraki destek seviyesine düştü."Bu destek bölgesinden 18.500-18.700 dolara hafif bir sıçrama gerçekleşti. Yükselişe geçmek için bu bölgenin desteğe dönüşmesi gerekiyordu ve bunu yapamadı. Bu reddedilme, aşağı yönlü destek/direnç dönüşünü tamamladı ve ardından düşüş trendi yeniden başladı."Genel olarak düşüş trendi, net bir dip bulunana kadar her zaman daha düşük tepeler ve daha düşük dipler ortaya çıkarır. Piyasa bunu kısa sürede gerçekleştirecek gibi gözükmese de, yüksek zaman dilimlerine bakıldığında güneye dönmeye meyil var."Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 13 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim de, yaklaşık 23 milyar dolarlık artışla 566 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 1.0 milyar dolarlık düşüşle 106 milyar dolara geriledi.Toplam 7,964 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,198 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 4.56 artışla 19,319.93 dolar,2. Ethereum yüzde 4.73 artışla 585.33 dolar,3.XRP yüzde 0.16 artışla 0.51 dolar,4.Tether yüzde 0.01 düşüşle 1.00 dolar,5.Litecoin yüzde 7.16 artışla 80.84 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 3.95 artışla 276.42 dolar,7.Chainlink yüzde 3.94 artışla 12.59 dolar,8.Cardano yüzde 6.73 artışla 0.15 dolar,9.Polkadot yüzde 4.85 artışla 4.95 dolar,10.Binance Coin yüzde 3.83 artışla 28.93 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun " Türkiye 'de Kripto Paranın Durumu" başlıklı bölümünde, şöyle denildi: "Yabancı kripto para birimlerinin yanı sıra Türkiye kendi kripto para birimini kurma yolunda çalışmalar yapmaktadır. 11.Kalkınma Planı'nı, Mali Piyasalar başlığı altında kripto paralara yönelik tedbirlere yer vermiştir. Bu maddeler aşağıdaki ifadeleri içermektedir."249.5. Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır, "250.3. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacaktır. "Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yerli kripto para birimi çıkartılması hedeflenmektedir."Türkiye'de 27 Haziran 2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazetede 6493 sayılı 'Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun' yürürlüğe girmiş olup Türkiye'de ödeme ve elektronik para hizmetlerine bir mevzuat alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. "Elektronik para kavramının resmi olarak ilk kez yer aldığı söz konusu kanun, AB direktifleri ile paralel düzenlemeler içermekte olup ödeme ve elektronik para piyasalarına ilişkin olarak genel hükümleri kapsamaktadır."Kripto paralara yönelik yasal düzenleme Gelir Vergisi Mevzuatı, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Elektronik Fon Transferi Mevzuatı ve Kara Para Aklamayla Mücadele Mevzuatı açılarından da değerlendirilip ilişkilendirilebilir."Kripto paraların yasal bir zemine oturması ve düzenlenmesi konusunda çalışmalar devam etmekle birlikte kripto paraların denetlenmesi ve düzenlenmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu 'nun (SPK) yetkilendirilmesi gündeme gelmiştir. "SPK'nın kripto paralar ile ilgili düzenleme çalışmalarının önümüzdeki dönemde ilgili piyasadaki büyümeyi destekleyeceği düşünülmektedir. Söz konusu çalışmaların tüketici güvenini artırma yönünde olumlu katkılar sağlayacağı da öngörülmektedir." (Grafik)