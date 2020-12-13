Bitcoin yeniden 19,000 doları aştı

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, geçen haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, sert düzeltmeyle indiği 18,000 doların altından, gelen alımlarla yeniden gelen alımlarla 19,000 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.56 artışla 19,319.93 dolara yükseldi; birimin haftalık kazancı 1.30 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de yaklaşık 17 milyar dolarlık artışla 358.37 milyar dolara yükseldi.