Bitcoin yeniden 19,000 doların altına indi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte gelen yoğun satışların etkisiyle yeniden 19,000 doların altına geriledi.

Analistlere göre, Bitcoin ve genel olarak kripto para birimleri "yoğun bir konsolidasyon dalgasının" eşiğine geldi.