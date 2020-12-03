Bitcoin yeniden 19,000 doların üzerinde

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, hafta ortasında yaklaşık yüzde 5.0'lik bir düzeltmeyle 19,000 doların altına indikten sonra gelen alımlarla, yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.02 artışla 19,069.05 dolara yükseldi ve haftalık kazancı yüzde 5.84'e çıkarken, birimin toplam piyasa hacmi de 354.33 milyar dolara yükseldi.