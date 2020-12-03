Bitcoin yeniden 19,000 doların üzerinde - Son Dakika

Bitcoin yeniden 19,000 doların üzerinde

03.12.2020 08:39
Bitcoin yeniden 19,000 doların üzerinde, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, hafta ortasında yaklaşık yüzde 5.0'lik bir düzeltmeyle 19,000 doların altına indikten sonra gelen alımlarla, yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni haftanın ilk gününde yükseldiği 19,845.30 dolarlık yeni tüm zamanların rekor düzeyinden, hafta ortasında yaklaşık yüzde 5.0'lik bir düzeltmeyle 19,000 doların altına indikten sonra gelen alımlarla, yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.02 artışla 19,069.05 dolara yükseldi ve haftalık kazancı yüzde 5.84'e çıkarken, birimin toplam piyasa hacmi de 354.33 milyar dolara yükseldi.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 10 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı.Kripto para piyasalarında toplam hacim de, son 24 saatte yaklaşık 24 milyar dolarlık artışla 568.29 milyar dolara yükselerek, geçen hafta ulaştığı 575.96 milyar dolarlık yeni zirvesine yaklaştı. Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 72 milyar dolarlık sert düşüşle önceki 24 saatte ulaştığı 230 milyar dolardan 158 milyar dolara indi.Toplam 7,847 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,854 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 62.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 3.02 artışla 19,069.05 dolar,2. Ethereum yüzde 2.11 artışla 593.93 dolar,3.XRP yüzde 2.61 artışla 0.62 dolar,4.Tether yüzde 0.00 artışla 1.00 dolar,5.Litecoin yüzde 4.56 artışla 87.82 dolar,6.Chainlink yüzde 5.31 artışla 13.88 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 2.47 artışla 291.76 dolar,8.Cardano yüzde 2.82 artışla 0.15 dolar,9.Polkadot yüzde 6.65 artışla 5.44 dolar,10.Binance Coin yüzde 0.81 artışla 30.19 dolardan işlem görüyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Dağıtılmış Defter Teknolojisi" başlıklı bölümünde, şöyle denildi: "Dağıtılmış defter teknolojisi, bir ağın birden çok noktasında bulunan bir veritabanı sistemidir. Onu mevcut organizasyonlardaki geleneksel veri tabanlarından ayıran en temel husus, merkezi olmayan bir yapıya sahip olmasıdır."Dağıtılmış defter teknolojisi, aynı ağın çeşitli noktalarında çoğaltılan değişmez verileri toplamak, doğrulamak ve bunlara erişmek için gereken tüm teknolojik altyapı ve ilgili protokollerden oluşmaktadır."Dağıtılmış defter sisteminin temel özellikleri şu şekildedir;Kaydedicilik: Kayıtlı bilgi, zaman damgası ile damgalanır. Tarih, saat ve detayları vurgulanarak tam zamanlı işlem yapıldığı ana ilişkin bilgi vermektedir.Şeffaflık ve Görünürlük: Herkes işlemlerin defterini görebilir, defter halka açık bir parametreye sahiptir.Merkezi Olmayan Yapı: Müşavir ya da muhasebeci mantığında, genellikle düğüm olarak adlandırılan birden çok bilgisayarda bulunur. Bir merkeze bağlı şekilde çalışmaz ve birden çok açık düğüm noktası bulunmaktadır"Merkezi bir yönetici olmayan, dağıtılmış defter teknolojisi her bir düğümdeki bilgileri çoğaltmak için bir uzlaşma mekanizmasına dayanmaktadır. "Bu düğümler, her bir işlemi tek tek kontrol edip onaylar ve bir uzlaşmaya varıncaya kadar bağımsız sonuçları iletişim ağına iletir. "Bu noktada, işleme bir zaman damgası verilir ve zaman damgaları her düğümde çoğaltılan tarihsel deftere eklenir. "Bu deftere herhangi bir makineden erişilebilmesine rağmen içerdiği bilgiler değiştirilemez. Bunun doğal bir sonucu olarak sistem denetlenebilir, değişmez ve güvenli bir yapıya sahiptir." (Grafik)


Bitcoin yeniden 19,000 doların üzerinde

Bitcoin, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin yeniden 19,000 doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, gereksiz harcamaları nedeniyle sorgulandı İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi sınırlaması bugün başlıyor! 3 metrekareye bir kişi düşecek İsrailli ırkçı fanatikler kulüp hisselerini Birleşik Arap Emirlikleri alınca çıldırdı: İslam'a hakaret ettiler Fatih Altaylı'dan öğrencilerin KYK ve GSS borçlarına Suriyeli tepkisi: Böyle bir dertleri yok Ayakta bile duramayan kadının görüntülerine Valilikten açıklama: Hiçbir zaman uyuşturucu kullanmamış Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu
PSG Manchester deplasmanında kazandı, Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti PSG Manchester deplasmanında kazandı, Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti         
08:53
Meteoroloji 2 il için sağanak, 1 bölge için buzlanma uyarısı yaptı Meteoroloji 2 il için sağanak, 1 bölge için buzlanma uyarısı yaptı         
08:25
Yeni Akit yazarı Dilipak keneviri yeniden gündeme getirdi: En çok ihtiyacımız olan zamanda uzağız Yeni Akit yazarı Dilipak keneviri yeniden gündeme getirdi: En çok ihtiyacımız olan zamanda uzağız         
08:19
Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan'ı sonra kendini vurdu Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan'ı sonra kendini vurdu         
07:50
Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısının %100 arttığını söyleyen Bakan Koca uyardı: Sınavımız devam ediyor Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısının %100 arttığını söyleyen Bakan Koca uyardı: Sınavımız devam ediyor         
07:24
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti         
00:14
Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri         
22:54
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi         
20:11
Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu         
19:50
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 08:54:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitcoin yeniden 19,000 doların üzerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei