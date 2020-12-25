Bitcoin yeniden 23,500 doların üzerinde

Kripto para piyasalarında Ripple (XRP) dalgası sürerken, yıl sonuna doğru gelen alımlarla genel hacim yeniden 650 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 24,161 dolarlık yeni zirvesinden, sert düşüşle indiği 23,000 doların altından toparlanarak 23,500 dolara döndü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.25 artışla 23,534.08 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 3.16'da kaldı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 11 milyar dolarlık artışla 438.43 milyar dolara yükseldi.