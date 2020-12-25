Bitcoin yeniden 23,500 doların üzerinde - Son Dakika

Bitcoin yeniden 23,500 doların üzerinde

25.12.2020 08:43
Bitcoin yeniden 23,500 doların üzerinde, System.String[]

Kripto para piyasalarında Ripple (XRP) dalgası sürerken, yıl sonuna doğru gelen alımlarla genel hacim yeniden 650 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında Ripple (XRP) dalgası sürerken, yıl sonuna doğru gelen alımlarla genel hacim yeniden 650 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 24,161 dolarlık yeni zirvesinden, sert düşüşle indiği 23,000 doların altından toparlanarak 23,500 dolara döndü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.25 artışla 23,534.08 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 3.16'da kaldı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 11 milyar dolarlık artışla 438.43 milyar dolara yükseldi.

Ripple üzerindeki "dava tartışmaları"nın etkisini geride bırakan kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca beş birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından bir tanesi de düşenler arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim yeniden 650 milyar doları aştımtan sonra, son 24 saatte yaklaşık 24 milyar dolar artışla 643 milyar dolara yükseldi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 70 milyar dolarlık düşüşle 170 milyar dolara geriledi.Toplam 8,114 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,111 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.2'sini Bitcoin oluşturuyordu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (Securities and Exchange Commission - SEC), Ripple Labs'i bazı satış ihlalleri nedeniyle dava edeceğine ilişkin haberlerin etkisiyle haftalık kaybı yüzde 50'yi aşan Ripple (XRP), daha sonra yeniden toparlandı.Gelişmelerle, 0.270840 dolara kadar gerileyen XRP, son 24 saatte yüzde 21.50 artışla 0.33 dolara yükseldi.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 2.25 artışla 23,534.08 dolar,2. Ethereum yüzde 5.19 artışla 608.87 dolar,3.Tether yüzde 0.45 düşüşle 0.99 dolar,4.XRP yüzde 21.50 artışla 0.33 dolar,5.Litecoin yüzde 4.89 artışla 109.18 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 6.51 artışla 295.66 dolar,7.Cardano yüzde 11.32 artışla 0.15 dolar,8.Binance Coin yüzde 3.38 artışla 32.30 dolar,9.Polkadot yüzde 6.81 artışla 5.08 dolar,10.Chainlink yüzde 7.25 artışla 11.22 dolardan işlem görüyordu. ABD, bir süredir söylenti olarak kripto para topluluğu arasında da dönen kripto para düzenlemeleri hakkında yeni kararları açıkladı. Bu kararlara göre artık kripto para borsalarından kendi cüzdanlarına para aktarmak isteyen herkes kişisel bilgilerini vermek zorunda olacak.Coinkolik'in haberine göre;"Varlıklarını bir borsadan kendi kişisel cüzdanlarına aktarmayı uman ABD kripto para birimi kullanıcılarının Cuma günü Hazine Bakanlığı tarafından önerilen bir kural uyarınca yeni müşterinizi tanıyan (KYC) gereksinimlerine uymaları gerekecek."Önerilen kural uyarınca, merkezi borsalardan özel bir cüzdana kripto para göndermek isteyen kullanıcıların, gönderilen miktarın bir günde 10,000 dolardan fazla olması durumunda, bu cüzdanın sahibi hakkında kişisel bilgileri borsalara vermesi gerekecek. "Borsaların ayrıca, belirli bir raporlama döneminde toplam değeri 10,000 doların üzerinde olan bu tür işlemlerle ilgili kayıtları sunması ve saklaması veya 3,000 doların üzerindeki işlemler için kayıt tutması gerekecek.Bu şekilde anonim işlem yapılmasının önüne geçilmesi planlanıyor."Mali Suçları Araştırma Ağı'nın (FinCEN) yeni kapsamlı kurallarına göre anonim işlem gerçekleştirmek mümkün olmayacak. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, bundan birkaç hafta önce bu konu hakkında duyumlar aldığını paylaşmıştı." (Grafik)


Bitcoin yeniden 23,500 doların üzerinde

Bitcoin, Kripto, Piyasa, Dava, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin yeniden 23,500 doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi


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