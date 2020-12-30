Bitcoin yeniden 28,000 dolara yükseldi - Son Dakika

Bitcoin yeniden 28,000 dolara yükseldi

30.12.2020 08:45
Bitcoin yeniden 28,000 dolara yükseldi, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, küresel ekonomide Çovid-19 pandemisi kaynaklı krizden toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yanında, kurumsal alımların da artışıyla, yeniden 28,000 dolar sınırını geçti.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, küresel ekonomide Çovid-19 pandemisi kaynaklı krizden toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yanında, kurumsal alımların da artışıyla, yeniden 28,000 dolar sınırını geçti.

Bitcoin, geçen hafta gördüğü 28,365 dolarlık yeni zirveden sert düşüşle 25,974 dolara kadar indikten sonra toparlandı. Bitcoin'in yeni zirvede toplam piyasa hacmi de 525.57 dolarlık yeni rekor düzeyi, 735 milyar dolarlık toplam hacim içindeki payı da yüzde 71.3'ü gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.33 artışla 28,005.53 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 18.36 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 17 milyar dolarlık artışla 518.7 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 37 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından, biri XRP olmak üzere üç tanesi de düşenler arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam hacim 739 milyar dolara, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 198 milyar dolara yükseldi.Toplam 8,136 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,285 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 70.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 6.33 artışla 28,005.53 dolar,2.Ethereum yüzde 5.56 artışla 734.17 dolar,3.Tether yüzde 0.24 artışla 0.99 dolar,4.XRP yüzde 10.04 düşüşle 0.20 dolar,5.Litecoin yüzde 2.22 artışla 128.80 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 4.33 artışla 356.32 dolar,7.Polkadot yüzde 16.71 artışla 7.35 dolar,8.Cardano yüzde 2.86 artışla 0.18 dolar,9.Binance Coin yüzde 2.25 düşüşle 37.65 dolar,10.Chainlink yüzde 3.02 düşüşle 11.61 dolardan işlem görüyordu. Kripto para borsası Coinbase'in XRP'nin satışlarını durduracağını açıklamasının ardından XRP fiyatları yüzde 22 düşüşle 0.19 dolara kadar indikten sonra 0.20 dolara toparlandı.Coinbase, ABD sermaye piyasası düzenleme kurumu SEC tarafından açılan dava nedeniyle XRP işlemlerini durduracağını açıklamıştı. SEC, XRP ile ilişkili blokzincir şirketi Ripple Labs'ın kayıt dışı dijital menkul kıymet ihracı yoluyla 1.3 milyar dolar para topladığını ileri sürmüş ve dava açacağını duyurmuştu.SEC'in konuyla ilgili olarak geçen hafta yaptığı açıklamada, Ripple'ın kurucu ortaklarından Christian Larsen ve CEO'su Brad Garlinghouse'un şirket için sermaye koyduklarına işaret edilerek, bu amaçla yatırımcılara Ripple verildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, ücret ödemeleri ve piyasa oluşturma çalışmalarında da ödeme aracı olarak kullanılan XRP'nin "lisanssız varlık" olduğunun altı çizildi.SEC açıklamasının ardından, bu savalara yanıt veren Ripple CEO'su Garlinghose, SEC'in gelişmeler ve ilgili düzenlemeler konusunda "tamamen yanlış" düzlemde olduğunu ve Ripple'ın da, tıpkı Bitcoin ve Ether gibi bir para birimi olduğunu, "yatırım kontratı" olmadığını vurguladı. (Grafik)


Bitcoin yeniden 28,000 dolara yükseldi

Bitcoin, Kripto, Dava, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin yeniden 28,000 dolara yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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