Bitcoin yeniden 40,000 dolar sınırını aştı

ABD'li milyarder, varlık yönetimi şirketi Tudor Investment Corporation kurucu ve yöneticisi Paul Tudor Jones'un, "portföy çeşitlendiricisi" diye tanımladığı Bitcoin, bu açıklamanın ardından, yeniden 40,000 dolar sınırını aştı.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın, Bitcoin madencilerinin kullandıkları enerjinin yalnızca yarısını yenilenebilir kaynaklardan almaları durumunda, araç satışlarında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayacağını açıklamasının ardından, Jones da Bitcoin yatırmlarını "uzun vadeli varlık koruyucusu" diye nitelendirmesinin ardından gelen alımlarla, tüm piyasalarda toplam hacim de 1.7 trilyon doları aştı.