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Bitcoin yeniden 40,000 doların altına indi - Son Dakika

Bitcoin yeniden 40,000 doların altına indi

17.06.2021 08:03
Bitcoin yeniden 40,000 doların altına indi, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hafta başında yükseldiği ve iki gün tutunduğu 40,000 doların altına geriledi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hafta başında yükseldiği ve iki gün tutunduğu 40,000 doların altına geriledi. Bitcoin, gelen satışlarla 38,100 dolar düzeyini de test ederken, tüm piyasalarda toplam hacim ise 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.

Glassnode verilerine göre, korku endeksinin tavan yaptığı ve sert düşüşlerin yaşandığı dönemde küçük yatırımcı Bitcoin almaya korkarken, balinalar son 25 günde 90,000 adet Bitcoin satın aldı. Santiment'in verilerine göre, alıcılar 30,000 ile 40,000 dolar bandında Bitcoin birikimi yaptı.

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 38,176.03 ve 40,516.78 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.18 düşüşle 39,021.92 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 5.41 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolar düşüşle 730 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,354.35 ve 2,554.63 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.02 düşüşle 2,439.69 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 4.90 ve piyasa hacmi de yaklaşık 9.0 milyar dolarlık düşüşle 283 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether ise, 0.9994 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte, yüzde 0.02 düşüşle 1.00 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.03 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.Piyasalardaki satış ağırlıklı işlemlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 63 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 554 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Toplam 10,476 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 47'sini Bitcoin, yüzde 18.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 87 milyar dolar düzeyindeydi.Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik'in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle: "Yapılan araştırmalara göre, dünya çapındaki yatırım şirketlerinin toplamda 43.2 milyar dolarlık Bitcoin tuttuğu belirlendi. Yatırımların 5'te 3'ü Kuzey Amerika'dan. "Geçmişte aldığı 3 fon vasıtasıyla Bitcoin'i müşterilerine sunmaya başlayan Morgan Stanley'e 4. fon daha eklendi. NYDIG ve FS Investments ortaklığı tarafından çıkartılacak olan fonun başvurusu SEC'e (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu - Securities and Exchange Commission) yapıldı."'www kaynak kodu' Sotheby's müzayede evinde NFT yoluyla satışa çıkartılacak. Açık artırma 23 Haziran'da başlayacak ve 1 hafta süreyle devam edecek. Açılış fiyatının ise 1,000 dolar olması planlanıyor."Piyasa büyüklüğü bakımından ilk 5 arasında yer alan Cardano, AlonzoBlue 2.0'ın test aşamasına geçtiğini duyurdu. 1.0 versiyonu gayet başarılı bir şekilde tamamlanan Cardano'nun Alonzo Hard Fork'una ulaşana kadar çalışmalar devam edecek. Güncellemeyle birlikte Ethereum kullanıcıları Cardano ağıyla varlık değişimi yapabilecek."CoinShares'in raporuna göre, kripto paralar, bir önceki haftaya kıyasla yeni haftaya daha düşük fon çıkışıyla başladı. Önceki hafta 94 milyon dolar olan çıkış, geçtiğimiz hafta 21 milyon net çıkışla son buldu. Bitcoin ticaret faaliyetlerindeki artış ise yüzde 40'ın üzerine çıktı." El Salvador, Nijerya ve Tanzanya'nın ardından Etiyopya da Bitcoin kervanına katılmayı hedefliyor. Blockchain alanındaki gelişmeleri yakından takip eden ülkede kripto para merakı gün geçtikçe artıyor. Bir grup girişimci ülkede Bitcoin kullanımı ve benimsenmesi için proje başlattı. Projeye twitter kurucusu Jack Dorsey de destek veriyor."100 CFO'nun katıldığı ve Intertrust'ın düzenlediği anket raporuna göre, özellikle ABD merkezli fonların portföylerindeki kripto para oranını yüzde 10'un üzerine çıkartmaları bekleniyor. CFO'lar ayrıca portföylerinin en az %1'inin kripto para olarak şekillenmesi gerektiği yönünde." (Grafik)


Bitcoin yeniden 40,000 doların altına indi
Bitcoin yeniden 40,000 doların altına indi
Bitcoin yeniden 40,000 doların altına indi

Kripto paralar, Ethereum, Bitcoin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin yeniden 40,000 doların altına indi - Son Dakika Ekonomi


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