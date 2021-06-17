Bitcoin yeniden 40,000 doların altına indi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hafta başında yükseldiği ve iki gün tutunduğu 40,000 doların altına geriledi. Bitcoin, gelen satışlarla 38,100 dolar düzeyini de test ederken, tüm piyasalarda toplam hacim ise 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.

Glassnode verilerine göre, korku endeksinin tavan yaptığı ve sert düşüşlerin yaşandığı dönemde küçük yatırımcı Bitcoin almaya korkarken, balinalar son 25 günde 90,000 adet Bitcoin satın aldı. Santiment'in verilerine göre, alıcılar 30,000 ile 40,000 dolar bandında Bitcoin birikimi yaptı.