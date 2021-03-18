Bitcoin yeniden 59,000 doların üzerini gördü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 61,683.86 dolarlık yeni zirveden, 53,000 dolara kadar sert düştükten sonra, piyasalara gelen alımlarla yeniden yükselerek 59,000 doların üzerine kadar çıktıktan sonra, bu düzeylerde hareket ediyor.

Son 24 saat içinde 54,528.63 ve 59,391.81 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.17 artışla 58,782.27 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.21 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 58 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 96.9 milyar dolara yükseldi.