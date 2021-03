Bitcoin yeniden 59,000 doların üzerini gördü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 61,683.86 dolarlık yeni zirveden, 53,000 dolara kadar sert düştükten sonra, piyasalara gelen alımlarla yeniden yükselerek 59,000 doların üzerine kadar çıktıktan sonra, bu düzeylerde hareket ediyor.

Son 24 saat içinde 54,528.63 ve 59,391.81 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.17 artışla 58,782.27 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.21 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 58 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 96.9 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.54 artışla 1,830.01 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 1.89 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 210.76 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Cardano son 24 saatte yüzde 14.95 artışla 1.40 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 24.16 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 44.79 milyar dolara yükseldi.Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 89 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 805.78 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 14 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birim arasındaydı.Toplam 8,861 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,644 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.9'unu Bitcoin, yüzde 11.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 10 milyar dolarlık artışla 141 milyar dolar düzeyindeydi. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "Geçen günlerde Hard Fork'u gerçekleşen ve kurucusunun Ethereum yatırımcılarına yönelik açıklamalar yaptığı Cardano, ABD'nin en büyük borsası tarafından listelenecek. 18 Mart Perşembe gününden itibaren listeye alınacak olan ADA, Pasifik saati ile 09: 00'da görücüye çıkacak. Genel tanımı da yapan borsa, ADA'nın düşük maliyeti ve PoS konsensusu üzerinde durdu."Dijital sağlık platformu Ask The Doctor, yüksek gaz ücretleri nedeniyle AskToken'i Ethereum'dan Cardano'ya geçiriyor. AskToken, insanların sağlık hizmetleri hakkında bilgi edinirken kripto para kazanmalarını sağlıyor. Ask The Doctor kurucu ortağı Prakash Chand, aynı zamanda FD7 Ventures'ın Yönetici Ortağıdır ve kısa süre önce Cardano'da 380 milyon dolar satın aldı."Bitcoin'in piyasa değeri küresel bankacılık devlerinin toplamını geçti. Dünyanın en büyük üç bankasının toplam değerini geride bırakan kripto para birimi yeni zirvesini test ettiği sıralarda 1 trilyon 150 milyar doları geçti. Bu kapsamda, JPMorgan, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası ve Bank of America'nın toplam piyasa payları ise 1 trilyon 80 milyar dolar civarında seyrediyor."Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal, Bitcoin ve Ether dahil 12 kripto para biriminde bağış kabul etmeye başladı." (Grafik)Son 24 saat içinde 54,528.63 ve 59,391.81 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.17 artışla 58,782.27 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.21 olarak hesaplandı. DHA Ekonomi