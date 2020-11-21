Bitcoin yeniden üç yılın zirvesinde

Artan kurumsal alımların da desteğindeki Bitcoin, 18,914 dolarlık yeni üç yıllık zirveyi gördükten sonra 18,500 doların üzerine çekildi. Bitcoin, Kanada'da iki dijital para varlıkları yönetim şirketinin hükümetten ön onay almalarının da desteğinde, hafta ortasında 18,488 dolar ile 2017 sonuna doğru ulaştığı üç yılın zirvesine tırmanmış, daha sonra gelen kar satışlarıyla 18,000 doların altına geriledikten sonra, yönünü yeniden yukarıya çevirmişti.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.43 artışla 18,585.62 dolara yükseldi ve haftalık kazanımı yüzde 15.20'ye taşıdı. Bitcoin'in piyasa hacmi de, 24 saatte yaklaşık 9.0 milyar dolarlık artışla 344.75 milyar dolara yükseldi.

Clark Moody ve Bitcointreasuries.org verilerine göre şirketler, 20 Kasım itibarıyla yaklaşık 842,229 Bitcoin'i, yani toplam Bitcoin (BTC) arzının yüzde 4.54'ünü elinde bulunduruyor. Bu miktar, Bitcoin'in mevcut durumda 18.500 dolardan işlem görmesi nedeniyle 15.55 milyar dolara karşılık geliyor.MicroStrategy'nin 425 milyon dolarlık Bitcoin satın alarak öncülük yaptığına dikkat çeken analistlere göre, halka açık şirketler ve kurumsal yatırımcılar, Bitcoin birikimlerini sürekli olarak artırıyor.Bitcoin'in, özellikle son dönemdeki makro-ekonomik etkenlerin yanında, büyük kurumların da yatırımların bir bölümünü bu alana kaydırmalarının etkisiyle yükseldiğine dikkat çeken analistlere göre, ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal'in sistemlerini, başta Bitcoin olmak üzere sistemlerini bazı kripto para birimlerine açacağını açıklaması da Bitcoin'deki tırmanışı destekledi.Kripto para piyasalarında toplam hacim de son 24 saatte yaklaşık 14 milyar dolarlık artışla 522.25 milyar dolara çıktı. Kripto para piyasalarında gelen satışlarla, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 32'sinin değeri düşerken, düşenlerden dört birim ilk 10 birimin arasındaydı.Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, son 24 saatte 22 milyar dolar dolayında artışla 139.55 milyar dolardan, 161.96 milyar dolara yükseldi.Toplam 7,729 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,293 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 65.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 3.43 artışla 18,585.62 dolar,2. Ethereum yüzde 4.39 artışla 507.15 dolar,3.Tether yüzde 0.05 düşüşle 0.99 dolar,4.XRP yüzde 13.10 artışla 0.34 dolar,5.Chainlink yüzde 0.01 düşüşle 13.89 dolar,6.Litecoin yüzde 0.44 düşüşle 81.37 dolar,7.Bitcoin Cash yüzde 2.15 artışla 261.03 dolar,8.Polkadot yüzde 1.01 düşüşle 5.22 dolar,9.Binance Coin yüzde 0.37 artışla 28.47 dolar, 10.Cardano yüzde 10.15 artışla 0.11 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Kanada'daki kripto borsalarına ilişkin düzenlemeler de şöyle anlatıldı: "Kanada yasa koyucusu yaptığı bildirimde kripto para birimleri borsalarının (bir ICO'da yaratılan token'ların, Bitcoin gibi dijital coin'ler veya ulusal para birimleri karşılığında değiş tokuşunun yapılabildiği yerler) menkul kıymetler alım satımı alanına girebileceğini söylemiştir."Bu, böyle borsaların, halka arz edilip edilememesi ve bunun zamanı bakımından, bir diziregülasyona tabi olabilecekleri anlamına gelir."Kanada son zamanlarda, kripto para birimleri borsalarına uygulanabilecek düzenlemeleri hazırlayan ülkelerden biri olmuştur; daha çok kara para aklama, terörist finansmanıyla mücadele, kayıt tutma, şeffaflık ve kimlik doğrulama gereklilikleri konularında olmak üzere."Bundan başka, tescil oldukları eyalete bağlı olarak, kripto para birimi borsalarına ek şartlar getirilebilir. Örneğin, Quebec'de Finansal Piyasalar Otoritesi (AMF), bu tip borsaların para hizmetleri işletmeleri olarak lisans almalarını talep eder."Şimdiye kadar Kanada Menkul Kıymetler Yönetimi'ne (CSA) kayıt olmuş bir kripto parabirimi borsası bulunmasa da, düzenleyici kurum bu tip borsalar için, sundukları coin'lerin'menkul kıymet' oluşturup oluşturmadığına karar vermek gerektiğinin altını çizmektedir veeğer böyleyse, bir piyasa yeri olarak kaydolmalarını veya bu kayıt şartıyla ilgili bir muafiyet almalarını ister."Bazı ICO'lar menkul kıymetleri temsil edebilir ve menkul kıymetler gibi CSA regülasyonlarına tabi olabilirler.

"Madencilikten gelen her gelir vergi makamlarına bildirilmelidir ve vergiye tabidir." (Grafik)