Bitcon 11,000 dolar sınırında hareket ediyor - Son Dakika

Bitcon 11,000 dolar sınırında hareket ediyor

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Cumartesi günü 11,134 dolara kadar yükseldikten sonra, Pazar günü çekildiği 11,000 dolar sınırında hareket ediyor.

Bitcon 11,000 dolar sınırında hareket ediyor, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Cumartesi günü 11,134 dolara kadar yükseldikten sonra, Pazar günü çekildiği 11,000 dolar sınırında hareket ediyor.  Son 24 saatte 0.20 artışla 10,962.10 dolara yükselen Bitcoin'in piyasa hacmi de, 202.74 milyar dolar ile 200 milyar doların üzerinde tutundu.

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmindeki gerileme son 24 saatte de sürdü ve Perşembe günü 10 milyar dolar kadar gerileyerek 102.71 milyar dolara inen 24 saatlik işlem hacmi, Cuma günü 98.58 milyar dolara kadar daraldıktan sonra, hafta sonunda 90 milyar doların da altına çekilerek, son 24 saatte 82.21 milyar dolara gerileyerek, 90 milyar doların da altına çekildi.

Buna karşılık, kripto para piyasalarında 350 milyar doları aşan toplam piyasa hacmindeki artış Perşembe günü de sürdü ve Cuma günü 351.74 milyar doları bulduktan sonra, hafta sonu bu düzeyi korudu ve yeni haftaya 351.28 milyar dolar ile başladı.Toplam 7,081 kripto para biriminin işlem gördüğü 29,171 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 75'inin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, ilk 10 birimin sekiz tanesi düşenler arasındaydı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.20 artışla 10,962.10 dolar,2. Ethereum yüzde 1.79 düşüşle 374.58 dolar,3.Tether yüzde 0.02 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.93 düşüşle 0.24 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 1.16 düşüşle 227.43 dolar,6.Polkadot yüzde 6.25 artışla 4.60 dolar,7.Binance Coin yüzde 1.90 düşüşle 26.37 dolar, 8.Chainlink yüzde 6.37 düşüşle 9.72 dolar,9.Crypto.com Coin yüzde 3.47 düşüşle 0.15 dolar,10.Litecoin yüzde 1.77 düşüşle 47.38 dolardan işlem görüyordu.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı Kripto Para Araştırma Raporu'nda, Türkiye'de "kripto para birimi kurma yolunda çalışmalar" yapıldığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Kripto para ve kripto paraların var olmasına imkan sağlayan teknoloji olan blokzincir teknolojisi her geçen gün gelişmekte olup bu kavramların gelecekte hayatımızın daha da çok içinde olacağı beklenen bir durumdur. "Bir para biriminin geçerliliği, insanların o para birimine verdiği değer ve kullanma eğilimine bağlı olarak değişmektedir. "Kripto paraların devletlerin bastığı resmi para birimlerinde olduğu gibi finansal sistemin mekanizmaları tarafından kontrol edilmesi mümkün görünmemektedir.

"Bu nedenle arz ve talep durumuna göre kripto paraların değerlerinde, diğer yatırım araçlarına kıyasla çok daha büyük ve hızlı dalgalanmaların olması doğaldır." (Grafik)


Cumartesi, Bitcoin, Kripto, Pazar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 08:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcon 11,000 dolar sınırında hareket ediyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi Üniversite öğrencisinin ev arkadaşı diye yanına aldığı kişi hırsız çıktı 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu Son anket sonuçlarında dikkat çeken detay! Cumhur İttifakı düşüşte, Millet İttifakı yükselişte Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız 2015 yılında Real Madrid'e transfer olan Martin Ödegaard, takımıyla ilk lig maçına 5 yıl sonra çıktı Almanya'da Türk ailenin iki çocuğu şüpheli bir şekilde ellerinden alındı Son dakika! BDDK'dan yeni düzenleme geliyor: Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek
RTÜK bu programa ne diyecek? Canlı yayında vatandaşı büyüyle korkutup dolandırıyorlar RTÜK bu programa ne diyecek? Canlı yayında vatandaşı büyüyle korkutup dolandırıyorlar         
14:31
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
Taksim'de genç kadını taciz eden kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı Taksim'de genç kadını taciz eden kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
12:57
Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü         
12:49
Cani baba, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı Cani baba, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı         
12:38
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Ehliyet bilgileri çipli kimlik kartlarına yüklenmeye başlandı Ehliyet bilgileri çipli kimlik kartlarına yüklenmeye başlandı         
11:47
Almanya'da Türk ailenin iki çocuğu şüpheli bir şekilde ellerinden alındı Almanya'da Türk ailenin iki çocuğu şüpheli bir şekilde ellerinden alındı         
11:27
DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi         
11:19
Son dakika! BDDK'dan yeni düzenleme geliyor: Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek Son dakika! BDDK'dan yeni düzenleme geliyor: Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek         
11:09
"Karışmayın, aile içi" deyip dinlene dinlene kavga eden kuzenleri kimse ayıramadı         
10:41
Bursalı kaporta ustası, 150 bin lira harcayarak 1972 model Mercedes'i ilk günkü haline çevirdi Bursalı kaporta ustası, 150 bin lira harcayarak 1972 model Mercedes'i ilk günkü haline çevirdi         
10:24
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte         
10:15
Ders zili çaldı! Okula girmek istemeyen minik Emir annesine zor anlar yaşattı Ders zili çaldı! Okula girmek istemeyen minik Emir annesine zor anlar yaşattı         
10:14
Şartları sağlayamadığı için emekliliğe hak kazanamayanlar, SGK'ya ödedikleri primleri topluca geri alabilir Şartları sağlayamadığı için emekliliğe hak kazanamayanlar, SGK'ya ödedikleri primleri topluca geri alabilir         
09:53
Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı         
07:45
51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz         
20:47
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 14:50:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitcon 11,000 dolar sınırında hareket ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei