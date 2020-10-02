Bitcon yeniden 10,500 doların altında - Son Dakika

Bitcon yeniden 10,500 doların altında

Gelen yeni satış dalgasıyla ilk 100 birimden 80'inin gerilediği kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 3.19 düşüşle 10,487 dolara gerileyerek, 10,500 doların da altına indi.

Bitcon yeniden 10,500 doların altında, System.String[]

Gelen yeni satış dalgasıyla ilk 100 birimden 80'inin gerilediği kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 3.19 düşüşle 10,487 dolara gerileyerek, 10,500 doların da altına indi. Bu gerileme ile birlikte birimin piyasa hacmi de 194.06 milyar dolar ile yeniden 200 milyar doların altına çekildi.

Kripto para piyasalarında yeni haftanın ilk gününde 350 milyar dolar sınırına yükselen toplam piyasa hacmi, hafta ortasında toparlanarak 345.52 milyar dolara döndükten sonra yeniden inişe geçti ve son 24 saatte yaklaşık 6.0 milyar dolarlık düşüşle 342.1 milyar dolara geriledi.

En yüksek hacimli ilk 100 birimden 80'inin değeri son 24 saatte düştü ve bunların 9 tanesi ilk 10 birim arasındaydı.Kripto para piyasalarında hafta başında yaşanan genel satış dalgasıyla, 113 milyar doları aşan 24 saatlik işlem hacmindeki, Perşembe günü 78.37 milyar dolara kadar düşerek 80 milyar doların da altına indikten sonra, son satış dalgasının etsikiyle yaklaşık 21 milyar dolar artarak, 99.16 milyar dolar ile 100 milyar dolar sınırına yükseldi.Toplam 7,275 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,614 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 3.19 düşüşle 10,487.12 dolar,2. Ethereum yüzde 4.32 düşüşle 347.90 dolar,3.Tether yüzde 0.04 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 2.72 düşüşle 0.23 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 2.54 düşüşle 223.23 dolar,6.Binance Coin yüzde 7.22 düşüşle 26.96 dolar, 7.Polkadot yüzde 3.09 düşüşle 4.27 dolar,8.Chainlink yüzde 5.70 düşüşle 9.47 dolar,9.Bitcoin SV yüzde 5.39 düşüşle 165.69 dolar,10.Cardano yüzde 6.10 düşüşle 0.09 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmada, "blokzincirler arasındaki ayrım" şöyle tanımlanıyor: "... Bir blokzincirde değişiklik yapmak için işlemleri doğrulamada kullanılan işlem gücünün yüzde 51'ini ele geçirmek gerektiğinden, diğer faktörler aynı kaldığında, bir blokzincirin işlem gücü ne kadar fazlaysa güvenliği de o kadar fazladır. "Bu da yeni blokzincirlerin –her ne kadar ümit verici tasarımlara sahip olsalar da– Bitcoin veya Ethereum kadar güvenli olabilmek için daha büyük ölçeğe ulaşmaları gerektiğini gösterir.Tabii ki bütün blokzincirler açık değildir."'İzinli' blokzincirler genelde blokzincire kimlerin erişim sağlayacağına karar veren bir merkez tarafından işletilirler. Buna güzel bir örnek, müşterileri arasındaki işlemleri kolaylaştırmak için dahili olarak geliştirdiği özel bir blokzincir kullanan banka gibi bir finansal kurum olabilir. "Diğer taraftan, özel blokzincirdeki varlıklar hack'lenmeye veya yüzde 51 ataklarına karşı çok korumasız değillerdir ancak merkezi tarafın blokzinciri değiştirme gücü vardır, dolayısıyla yine de bir 'karşı taraf' riskinden bahsetmek mümkündür." (Grafik)


Bitcon yeniden 10,500 doların altında

Ethereum, Bitcoin, Piyasa, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 08:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcon yeniden 10,500 doların altında - Son Dakika Ekonomi

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