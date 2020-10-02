Bitcon yeniden 10,500 doların altında

Gelen yeni satış dalgasıyla ilk 100 birimden 80'inin gerilediği kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 3.19 düşüşle 10,487 dolara gerileyerek, 10,500 doların da altına indi. Bu gerileme ile birlikte birimin piyasa hacmi de 194.06 milyar dolar ile yeniden 200 milyar doların altına çekildi.

Kripto para piyasalarında yeni haftanın ilk gününde 350 milyar dolar sınırına yükselen toplam piyasa hacmi, hafta ortasında toparlanarak 345.52 milyar dolara döndükten sonra yeniden inişe geçti ve son 24 saatte yaklaşık 6.0 milyar dolarlık düşüşle 342.1 milyar dolara geriledi.