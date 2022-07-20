Bıtdefender, 'En İyi Kurumsal Antivirüs Yazılımı' seçildi

Bağımsız antivirüs test kuruluşu AV-Comparatives tarafından yapılan en son Kurumsal Güvenlik Araştırması 2022'nin sonuçları açıklandı. Bitdefender dahil olmak üzere 18 siber güvenlik şirketinin güvenlik çözümleri, Windows uç noktalarını koruma yetenekleri açısından test edildi. Verimlilik, tutarlılık ve müdahaleye geçme başlıklarında değerlendirilen güvenlik yazılımları arasından Bitdefender, yüzde 99,9 ile rakiplerini geride bırakarak en iyi kurumsal güvenlik yazılımı seçildi.

AV-Comparatives Kötü Amaçlı Yazılımlardan Koruma Testi'nde toplam 1007 yeni kötü amaçlı yazılım örneği kullanıldı. Bitdefender, Kötü Amaçlı Yazılımlara Karşı Koruma Testi'nde, yüzde 99,9 kötü amaçlı yazılım koruma oranı elde etti. Bu testlerde yüzde 1 farklar, kötü amaçlı yazılım örneklerinin boyutuna bağlı olarak ortalama olarak 9 kat daha fazla sistemden ödün verilmesine yol açar.

Gerçek Dünya Koruma Testi'nde ise kötü amaçlı URL'ler veya doğrudan indirmeler gibi 733 vaka, 4 aylık uzun bir süre boyunca test edildi. Bitdefender, Gerçek Dünya Koruma Testi'nde de %99,9 ile en yüksek kötü amaçlı yazılımdan koruma oranına ulaştı. Bu koruma düzeyine ulaşan diğer tek güvenlik sağlayıcısı ise yine Bitdefender motorunu kullanıyor.

"SİBER GÜVENLİK, HER İKİ TARAFIN KENDİSİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRDİĞİ BİR KEDİ FARE OYUNUDUR"

Modern saldırılara karşı en iyi korumanın, derinlemesine savunma mimarisi oluşturmak olduğunu söyleyen Bitdefender'in Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, "İşletmeler, olası bir saldırıda önce saldırı yüzeyini küçültmeli ardından çoğu güvenlik olayını mümkün olduğunca erken ortadan kaldırmak için otomatik önleme denetimlerinden yararlanmalı. İşletme savunmasını aşabilecek olaylar için bir hizmet veya ürün olarak benimsenen algılama ve yanıt (EDR) yeteneklerine güvenilebilir. İyi tanımlanmış bir metodolojiye sahip üçüncü taraf bağımsız testler, bilinçli kararlar verebilmeniz için önde gelen siber güvenlik şirketlerinin yetenekleri hakkında paha biçilmez bilgiler sunar. Siber güvenlik, her iki tarafın da araç ve tekniklerini sürekli olarak yenilediği ve geliştirdiği bir kedi fare oyunudur ve güvenlik sağlayıcılarının çözümlerinin etkili, doğru ve tutarlı sonuçlar verdiğini kanıtlaması gerekir. Bitdefender'in bu testlerde en iyi kurumsal güvenlik yazılımı olarak seçilmesi, iş ortaklarımızın bize daha fazla güven duymasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.