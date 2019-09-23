Biten'e Bismil'de coşkulu karşılama

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten, Diyarbakır'ın Bismil İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sanayi Odası başkanlıklarının daveti üzerine hemşehrileriyle buluştu.



Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten, davet üzerine memleketi Bismil'e geldi. Biten, STK temsilcileri, dernek başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Ziyarette bir konuşma yapan Biten, Diyarbakır, Bismil ve tüm ilçeler için sağlık alanında çalışmalar yapıldığını, bu konuda kendisine düşen ne varsa elinden gelenin fazlasını yapacağını söyledi. Sağlık alanında 7 gün 24 saat yapılan sağlık hizmeti sunumu için özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık personeline teşekkür eden Biten, "Geceli gündüzlü çalışmak demek bu işleri yapmak, anneden, babadan, çocuktan ayrı durmak demek bu işleri yapmak, fedakarlık ister., azim ister, istekli olmayı ister. Hakkaniyetli olmak en önemlisidir bu işlerde ve en zorudur. İşte önemli olan zoru başarmaktır. Siz değerli esnafımızla çiftçilerimiz, dernek yöneticilerimiz, muhtarlarımız kendi işlerinizde de ailenizden, çevrenizden fedakarlıkta bulunup hakkaniyetli olmaya çalışıyorsunuz. İşte başarının sırrı budur. Birlik ve beraberlik içerisinde el birliği ile sorunlara çözüm aramak gerekir ve işi ehline vermek gereklidir" dedi.



Biten konuşmasının ardından vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinledi. - DİYARBAKIR