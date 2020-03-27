Biten ilaçlarını polislerle eczaneye giderek aldı - Son Dakika

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Biten ilaçlarını polislerle eczaneye giderek aldı
6 saat önce
AĞRI'da, 65 yaş yasağı nedeniyle sokağa çıkamadığı için ilaçlarını alamayan Zeki Arslan'ın (66) yardımına polisler koştu.
AĞRI'da, 65 yaş yasağı nedeniyle sokağa çıkamadığı için ilaçlarını alamayan Zeki Arslan'ın (66) yardımına polisler koştu.
Merkez Sıtkiye Mahallesi'nde yaşayan Zeki Arslan, raporlu olarak kullandıkları ilaçları bitince 155'i arayarak yardım istedi. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu, evinden aldıkları Arslan'ı raporunun yenilenmesi için sağlık ocağına götürdü. Görevli doktor tarafından raporu yenilenen Arslan'ı ekip otosuyla eczaneye götüren polisler, ilaçlarını alarak yeniden evine bıraktı. İlaçlarını alıp, evine dönen Arslan polis ekiplerine teşekkür ederek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.
- Ağrı
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:39 Kaynak: DHA
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