Biten kısıtlamanın tadını böyle çıkarttılar - Son Dakika

Biten kısıtlamanın tadını böyle çıkarttılar

09.03.2021 01:55

- Biten kısıtlamanın tadını böyle çıkarttılar Sivaslılar, hafta sonu kısıtlamasının sona ermesinin ardından Yıldız Dağı Kayak Merkezinde doyasıya eğlendi Sivaslılar, hafta sonu kısıtlamasının sona ermesinin ardından Yıldız Dağı Kayak Merkezinde doyasıya eğlendi Sivas Covid-19 tedbirleri...

- Biten kısıtlamanın tadını böyle çıkarttılar

Sivaslılar, hafta sonu kısıtlamasının sona ermesinin ardından Yıldız Dağı Kayak Merkezinde doyasıya eğlendi

SİVAS - Sivaslılar, hafta sonu kısıtlamasının sona ermesinin ardından Yıldız Dağı Kayak Merkezinde doyasıya eğlendi

Sivas Covid-19 tedbirleri açısından başarılı bir sınav verdi. Kent dışarıdan sürekli hareketli göç almasına rağmen vaka sayısının hızla düştüğü iller arasında yer aldı. Risk haritasında sarı iller arasında yer alan Sivas'ta vaka sayısı binde 25'in altına kadar geriledi. Kontrollü normalleşmeye geçilen Sivas'ta tedbir ve denetimler tavizsiz sürdürülüyor.

Normalleşmenin tadını burada çıkarttılar

Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle uzun bir süredir evlerinden çıkamayan Sivaslılar, kısıtlamanın kalkması ile birlikte kendilerini dışarıya attı. Birçok Sivaslı kontrollü normalleşmenin tadını ülkemiz de kış turizminin parlayan yıldızı, Yıldız Dağı Kayak Merkezinde çıkarttı. Amatör ve profesyonel kayakçılar adeta pistleri süsledi. Covid-19 tedbirleri kapsamında yoğunluğu azaltmak için tesisler yarım kapasite ile çalıştırılsa da pistler boş kalmadı.

Kayak severler yaklaşık 1 yılın acısını çıkarttıklarını belirtip, "Kontrollü normalleşmenin ilk haftasıydı. Gördüğünüz gibi herkes burada. Yaklaşık bir senenin tadını çıkartıyorlar şuan da. Sivas merkez, ilçeleri hepsi buradalar. Sosyal mesafeye uyarak güzel vakit geçiriyorlar. Herkesin de buraya gelip buraları görmesini bu güzel manzarayla birebir yaşamalarını istiyoruz. Pandemiden sonra iyi geldi. Çocukları getirdik eğleniyoruz. 7-8 aydır ilk defa çıkıyoruz. Yıldız Dağı'da çok güzel" dediler.

Biten kısıtlamanın tadını böyle çıkarttılar
Biten kısıtlamanın tadını böyle çıkarttılar
Biten kısıtlamanın tadını böyle çıkarttılar
Biten kısıtlamanın tadını böyle çıkarttılar

Toros Dağları, Koronavirüs, Sivas, GÖÇ, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Biten kısıtlamanın tadını böyle çıkarttılar - Son Dakika


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