Biter Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, seçim sonuçlarını değerlendirdi.



Harran Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakının adayı Mahmut Özyavuz olmak üzere seçilen tüm belediye başkanlarına başarılı olacağını belirten AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, "Partimiz, Türkiye geneli ve Şanlıurfa il genelinde olduğu gibi Harran'da da Cumhur İttifakının arkasında durarak, gücünü göstermiş ve halk istikrarı, refahı ve güveni tercih etmiştir. AK Parti, milletinden aldığı bu destekle yoluna devam edecektir. Ülkemiz, daha güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla yürümektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki ülkemiz, dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri haline gelecektir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Günlük Kiralık Evde, Çekyat Altında Uzuvları Kesilmiş Kadın Cesedi Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi

AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde

Müge Anlı'da Zekai Turhal Cinayetinde Damga Vuran Kadın Ticareti Detayı