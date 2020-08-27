Bitexen Fibabanka iş birliği başladı - Son Dakika

DİJİTAL Para Alım Satım Platformu Bitexen, Fibabanka ile çözüm ortaklığı anlaşmasına imza attığını duyurdu. Anlaşmaya göre; Bitexen'de dijital para alım satımı yapan yatırımcıların, transfer işlemlerini Fibabanka aracılığıyla platform üzerinden yapılabileceği kaydedildi.

Dijital Para Alım Satım Platformu Bitexen, hayata geçirdiği iş birliklerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Bitexen ve Fiba Grup bünyesinde hizmet veren Fibabanka iş birliği kapsamında, Bitexen müşterileri Fibabanka aracılığı ile dijital para alım-satım platformuna transfer ücreti olmadan 7 gün 24 saat havale yapabilecek. Böylelikle transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. Hayata geçirilen iş birliği kapsamında Bitexen'de alım satım yapan yatırımcılar Fibabanka ile sisteme çok daha pratik şekilde para yatırma olanağına kavuşurken, Fibabanka müşterileri dijital para dünyasıyla tanışma olanağına da sahip olacak.

"DİJİTAL PARA YATIRIMI DAHA PRATİK HALE GELİYOR"

Bu iş birliği ile çözüm ortağı oldukları finans kuruluşlarına bir yenisini daha eklemekten duydukları mutluluğu ifade eden Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Yıllardır finans ve özellikle FinTek alanında çalışan deneyimli bir kadroya sahibiz. Bu güçle temellerini oluşturduğumuz Bitexen Teknoloji, attığı yenilikçi adımlarla sektörde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dijital para alım satım platformumuz Bitexen ve ilk milli kripto paramız EXEN Coin bu adımların önemli çıktıları oldu. Dijital para yönetiminde en doğru adres olan Bitexen platformumuzun sunduğu hizmetleri geliştirmek ve daha erişilebilir kılmak adına finans sektörünün güçlü markalarından Fibabanka ile el sıkışmak bizim için çok değerli. Bu iş birliği sayesinde dijital para yatırımı yapmak isteyen müşterilerimize, para aktarımında daha hızlı ve pratik hizmet sunabileceğiz. Türkiye'nin yıldızı parlayan yenilikçi FinTek şirketi olarak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.