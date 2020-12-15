Bitexen'in güvenlik denetimine tam not

FinTek sektöründe yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş, Dijital Varlık Alım Satım Platformu'yla güvenlik şirketi Kaspersky denetiminden tam not aldığını duyurdu. Şirketin CEO'su Yahya Tuğyan Erdem, "Platformumuzun siber tehdit ve saldırılara karşı direncini test etmek için küresel alanda faaliyet gösteren kurumlarla önemli çalışmalara imza atıyoruz. Son olarak dünyaca ünlü güvenli şirketi Kaspersky'nin Uygulama Güvenliği Değerlendirmesi'ni başarıyla geçtik" dedi.

İTÜ ARI Teknokent'te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş., güvenlik şirketi Kaspersky denetimini başarıyla tamamladığını açıkladı. Kullanıcılarının güvenliğini sağlamak adına her türlü adımı attıklarının altını çizen Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO'su Yahya Tuğyan Erdem, "Dijital Varlık Alım Satım Platformumuz Bitexen'in siber tehdit ve saldırılara karşı direncini test etmek için küresel alanda faaliyet gösteren kurumlarla önemli çalışmalara imza atıyoruz. Son olarak dünyaca ünlü siber güvenlik şirketi Kaspersky'nin Uygulama Güvenliği Değerlendirmesi'ni başarıyla geçtik. Kaspersky'nin yaptığı kapsamlı değerlendirme web uygulaması, iOS ve Android uygulamaları ve harici ağ altyapısının test edilmesini içeriyordu. Gerçek hayat senaryolarını simüle etmek için, güvenlik açıklarının hem ayrıcalığı olmayan harici bir saldırgan hem de kimliği doğrulanmış bir kullanıcı tarafından saldırıya uğradığı seçenekler üzerinden ilerledik. Her iki durumda da platformumuz güvenilirliğini kanıtladı" diye konuştu.

"GÜVENLİK DENETİMLERİNİ ARA VERMEDEN SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdem, güvenlik denetimlerini ara vermeden sürdüreceklerine dikkat çekerek, "Değerlendirme raporunun alınmasından önerilerin incelenmesine kadar tüm süreci tamamladıktan sonra, güvenlik değerlendirmelerinin düzenli olarak yapılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu denetimleri Bitexen için bir güvenlik standardı haline getirmekte kararlıyız. Güvenlik denetimlerini ara vermeden sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Maxim Denizhenko, "Güvenliğe yeterli önemi vererek ele almak ve dahili ekiplerin haricinde üçüncü bir göz, dışarıdan bir firma ile profesyonel bir çalışma yapmak her kriptopara servis sağlayıcısı için elzem bir süreç. Bitexen'in, yazılımları genelinde ele alındığında oldukça güçlü ve güvenli bir platform olduğu görüldü. Birkaç minör sorunla karşılaştık ve onları da raporladık" dedi.