Bıtexen platformuna 8 yeni coın daha eklediğini duyurdu

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, son güncelleme ile birlikte AXS, FTT, OGN, ALPHA, DODO, SUPER, AUDIO ve DEGO coinlerini de platformuna eklediğini duyurdu.

Bitexen, platformuna yeni dijital paralar eklemeye devam ediyor. Son güncellemeyle Axie Infinity (AXS), FTX Token (FTT), Origin Protocol (OGN), Alpha Finance Lab (ALPHA), DODO (DODO), SuperFarm (SUPER), Audius (AUDIO) ve Dego Finance (DEGO) coinlerini platformuna ekledi. Bitexen böylece, mevcut dijital varlık sayısını 136'ya çıkarttı.

PLATFORMA EKLENEN YENİ DİJİTAL PARALAR

Platforma eklenen yeni dijital paralarla ilgili şirketten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"AXS; Axie Infinity, blokzincir tabanlı bir ticaret ve savaş oyunudur. Axie Infinity, oyuncuların Axies olarak da bilinen token tabanlı yaratıkları toplamasına, yükseltmesine, savaşmasına ve takas etmesine olanak tanımaktadır. Bu Axie'ler farklı özelliklere sahip olmaları nedeniyle her biri farklıdır ve NFT kategorisindedir. AXS ise Axie Infinity platformunun yönetim tokenidir.Oylamalara katılmak ve Axie Topluluk Hazinesi'nin nasıl yönetileceğine karar verme aşamasında söz hakkı sağlamaktadır."

"FTT; FTT token FTX platformunun yerel tokenidir. Platform üzerinde çeşitli avantajlar sağlamaktadır."

"OGN; Origin Protocol, piyasa katılımcılarının eşler arası (P2P) ağlar aracılığıyla mal ve hizmetleri paylaşmasına izin veren bir ağdır. Platform, aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için Ethereum (ETH) blokzincirinden ve Interplanetary File System'i (IPFS) yararlanan kapsamlı bir çevrimiçi pazar oluşturmayı amaçlamaktadır."

"DEGO; Dego Finance, NFT ve merkeziyetsiz finans (DeFi) araçlarının çeşitli kombinasyonlarını sunan merkeziyetsiz bir ekosistemdir. Dego Finance her kullanıcının NFT oluşturmasına ve açık arttırmalara katılmasına olanak tanımaktadır. DEGO ise platformun yerel tokenidir. DEGO sahipleri topluluk tekliflerine katılabilmekte ve oy kullanabilmektedir."

"ALPHA; Alpha Finance Lab, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında araştırma ve geliştirme yapmaya odaklanmış bir merkeziyetsiz finans projesidir. Bu amaçla Alpha Finance Lab, merkeziyetsiz finans alanındaki ihtiyaçları belirleyerek, geliştirme çalışmaları yapmakta ve DeFi ekosisteminin gelişimine katkı sunmaktadır. ALPHA tokeni ise, sahiplerine Alpha Finance Lab ekosisteminde çeşitli ek faydalar sağlamakta ve tüm Alpha ekosistemini desteklemektedir."

"DODO; Dodo, PMM algoritması sayesinde oldukça düşük işlem ücretleri ve fiyat kayması sağlayan bir Otomatik Piyasa Yapıcı platformdur. Diğer bir ifade ile AMM'dir. Dodo, sağladığı özelliklerle kripto para ekosisteminin en büyük AMM'lerinden biri olan Uniswap'ten daha üstün bir fiyatlandırma politikası olduğunu öne sürmektedir. DODO ise platformun yerel tokenidir."

"SUPER; Superfarm, NFT oluşturmak isteyen sanatçıları ve NFT ekosistemi içerisinde yer alan kullanıcıların fon toplaması, video oyunlar oluşturması alanlarında hizmet vermektedir. Asıl hedef alanı oyun sektörü olan SUPER, oyun içi NFT'ler konusunda çalışmaktadır."

"AUDIO; Audius platformu, tüm müzisyenler için oluşturulmuş yeni nesil bir yayın akışı platformudur. AUDIO, Audius platformunun yerel tokenidir. AUDIO tokeni ile platformdaki birçok ek özellikten faydalanabilir ve oy kullanma hakkı ile Audius platformunun geleceğine karar verebilirsiniz."