Bitexen platformundaki coin sayısı 102'ye yükseldi - Son Dakika

Bitexen platformundaki coin sayısı 102'ye yükseldi

21.12.2020 09:40
Bitexen platformundaki coin sayısı 102'ye yükseldi, System.String[]

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, son güncellemelerle bünyesindeki coin sayısını 102'ye çıkardığını duyurdu.

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, son güncellemelerle bünyesindeki coin sayısını 102'ye çıkardığını duyurdu.

Dijital para alım-satım platformu Bitexen, son güncellemeyle Wing, Decred, Filecoin, Lisk, Siacoin, Civic, Kusama, Uniswap, Bittorrent, Ocean Protocol ve Maker'ı da ekleyerek coin sayısını 102'ye işlem çiftini ise 5151'ye yükselttiğini açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, eklenen yeni kriptoparalar şöyle;

"Wing: Kredi bazlı, zincirler arası bir DeFi (Merkezsiz Finans) platformu olan Wing, çeşitli DeFi ürünleri arasında zincirler arası iş birliğine dayalı etkileşimi desteklemek için merkezi olmayan bir finans platformu oluşturdu. Wing ise bu platformunun yerel token'ı olarak konumlanıyor. Bu coin ile kullanıcılar topluluğun yönetimine katılabilir, oylamalarda oy kullanabilir ve topluluğa yeni teklifler sunabilir.

"Decred: Topluluk tarafından yönetilen, açık kaynaklı, sürdürülebilir finansmana güçlü şekilde odaklanan blokzincir tabanlı bir kriptopara birimidir. Fikir birliği mekanizması olarak, Proof of Stake ve Proof of Work mutabakatlarını karma bir şekilde kullanıyor.

"Filecoin: Veri ve bilgi depolamayı amaçlayan merkezi olmayan bir depolama sistemi olan Filecoin, verileri merkezi olmayan ve güvenilir bir şekilde depolayarak korumayı amaçlıyor. Bir verinin konumunun bütünlüğünü korumak için o verinin merkezi olmayan yapısından yararlanarak, kolayca geri alınabilir halde saklıyor. FIL Token da kendi platformunun yerel token'ıdır. Ağı kullanmak isteyen kullanıcılar verileri depolamak için depolama işlemini yerine getiren madencilere FIL ile ödeme yapıyor.

"Lisk: Blokzincir teknolojisini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir blokzincir uygulama platformudur. Lisk ile kullanıcılar merkezsiz uygulamalar oluşturabiliyor aynı zamanda bunları ağa yerleştirerek kullanıma açabiliyor. Açık kaynaklı Lisk blokzincir platformu, Lisk (LSK) token'ları tarafından destekleniyor. Ağın demokratik olarak seçilmiş temsilciler tarafından güvence altına alınmasına izin vermek için Delegated Proof of Stake (DPoS) mutabakat yöntemi altında çalışmasını sürdürüyor.

"Siacoin: Sia, blokzincir tabanlı, dağıtık ve merkezi olmayan bir bulut depolama platformudur. Sia, kullanıcıların kullanmadıkları depolama alanlarını kiralayabilecekleri, anlaşmaların akıllı sözleşmelerle uygulandığı bir platformdur. Siacoin (SC) ise ağda ödeme yapmak için kullanılan, ağın yerel token'ıdır. Sia'nın diğer bulut depolama platformlarından en büyük farkı, depolanan verilerin gizliliğinin sağlanması, daha düşük masraflı depolama imkanı sunulması ve dağıtık yapısı sayesinde verilerin güvenle korunabilir olması şeklinde sıralanabilir.

"Civic: İnternet üzerindeki dijital kimliklerin yönetilmesini sağlayan bir dijital kimlik doğrulama protokolüdür. Civic bu şekilde merkezi olmayan bir kimlik doğrulama süreci sağlamak için blokzincir teknolojisini kullanıyor. Bu sayede daha güvenli ve düşük maliyetli kimlik doğrulama işlemleri gerçekleştiriyor. Civic (CVC) bir ERC-20 token'ıdır.

"Kusama: Kusama, Polkadot'un kurucusu, Ethereum'un kurucu ortağı ve eski CTO'su olan Gavin Wood tarafından 2019 yılında ortaya çıkarıldı. Polkadot ile oldukça benzer bir kod tabanı kullanılarak oluşturulmuş, ölçeklenebilir özel bir blokzincir ağıdır. Kusama, geliştiriciler için büyük ölçüde birlikte çalışabilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlamak için tasarlanmış bir blokzincir platformudur.

"Uniswap: DeFi (Merkezsiz Finans) token'larının alım satımını kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş bir merkezsiz finans platformudur. Uniswap likidite problemini likidite sağlayıcıları yolu ile çözerek daha fazla verimlilik sağlıyor. 2018'de kurulan Uniswap platformu, 2020'de yerel token'ı olan UNI'ye piyasaya çıkardı. Uniswap protokolü, piyasa yapıcılığı sürecini otomatikleştirerek, riski sınırlandırıyor ve tüm taraflar için maliyetleri düşürüyor.

"BitTorrent: Merkezi olmayan bir eşler arası (P2P) dosya paylaşımı ve torrent platformudur. Temmuz 2001'de piyasaya sürülen BitTorrent, 2018 Temmuz ayında blokzincir platformu TRON tarafından satın alındı. Satın almadan sonra 2019 Şubat ayında platformun yerel token'ı olan BTT piyasaya sürüldü. BTT, TRON blokzinciri üzerinde başlatıldı ve TRC-20 standardını kullanıyor.

"Ocean Protocol: Bireysel kullanıcıların ve işletmelerin ERC-20 tabanlı veri token'larını kullanarak verilere değer biçmesini ve onlardan kazanç sağlayabilmesini mümkün kılan blokzincir tabanlı bir ekosistemdir. OCEAN token'ı, topluluk yönetiminde rol almak ve verileri alıp-satmak gibi amaçlarla kullanılıyor. OCEAN token'ın arzı, kısa vadeli büyümeyi ve uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak için zamana yayıldı.

"Maker: Merkezsiz bir organizasyon olan MakerDAO platformu ve bir yazılım platformu olan Maker Protokolünün yönetim token'ıdır. 2015'te tasarlanan Maker, 2017'de tamamlandı. MKR token'ı, MakerDAO platformunda yönetim hakkı ve Maker Protokolü'nün geliştirilmesinde oylama hakkı tanıyor."


Bitexen platformundaki coin sayısı 102'ye yükseldi

Sia Kate Isobelle Furler, Finans, Kredi, Honda, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitexen platformundaki coin sayısı 102'ye yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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