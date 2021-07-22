Türkiye'nin en iyilerinin kıyasıya rekabet edeceği Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG final maçları başlıyor.
2 gün boyunca sürecek maçların ardından şampiyon belli olacak. Birbirinden güçlü 16 takım büyük ödül için mücadele edecek. Finallere kalan 16 takım ise şu şekilde:
Finale kalmayı başaran takımlara göz attığımızda turnuvanın iki günü bol çatışmalı geçecek gibi görünüyor. Turnuva canlı olarak 19.00'da PUBG Türkiye Twitch kanalı üzerinden yayınlanacak. Turnuvanın sunumunu ise Utku "utlmlkk" Taşyürek ve Anıl "Vacker" Kalaycıoğlu Üstlenecek.
Playerbros ekibi olarak turnuva finalindeki tüm takımlara başarılar dileriz!
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