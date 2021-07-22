Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG final maçları başlıyor! - Son Dakika

Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG final maçları başlıyor!

Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG final maçları başlıyor!
Son Güncelleme: 26.07.2021 10:22

Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG final maçları başlıyor! Bitexen TESFED Türkiye finale kalan takımların listesi!

Türkiye'nin en iyilerinin kıyasıya rekabet edeceği Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG final maçları başlıyor.

2 gün boyunca sürecek maçların ardından şampiyon belli olacak. Birbirinden güçlü 16 takım büyük ödül için mücadele edecek. Finallere kalan 16 takım ise şu şekilde:

BITEXEN TESFED TÜRKİYE KUPASI FİNALE KALAN TAKIMLAR

  • Howl
  • Gear Up
  • Well Done
  • SuperMassive Blaze
  • fastPay Wildcats
  • Orgless
  • 1907 Fenerbahçe Espor
  • Şahangiller Espor
  • XFlow Esports
  • İyi Bayramlar
  • Alliance Espor
  • RARE Esports
  • Never Mind
  • So Bad?
  • OtherSide Esports
  • Dijirad Esports

Finale kalmayı başaran takımlara göz attığımızda turnuvanın iki günü bol çatışmalı geçecek gibi görünüyor. Turnuva canlı olarak 19.00'da PUBG Türkiye Twitch kanalı üzerinden yayınlanacak. Turnuvanın sunumunu ise Utku "utlmlkk" Taşyürek ve Anıl "Vacker" Kalaycıoğlu Üstlenecek.

Playerbros ekibi olarak turnuva finalindeki tüm takımlara başarılar dileriz!

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG final maçları başlıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitexen TESFED Türkiye Kupası PUBG final maçları başlıyor! - Son Dakika
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