Bitfinex CTO'su Veri İhlali İddialarına Yanıt Verdi - Son Dakika
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Kripto

Bitfinex CTO'su Veri İhlali İddialarına Yanıt Verdi

Kripto para borsası Bitfinex'in baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino, platforma yönelik veri ihlali iddialarını yalanladı. Ardoino, yapılan detaylı incelemeler sonucunda iddiaların temelsiz olduğunu belirtti. İddiaların kaynağı olan Alice ise yanlış değerlendirme yaptığını kabul etti. Ardoino, kullanıcıların güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak, aynı e-posta ve şifrenin farklı platformlarda kullanılmasının risk oluşturabileceğini söyledi.

06.05.2024 19:55  Güncelleme: 20:00
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Kripto para borsası Bitfinex'in baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino, platforma yönelik siber saldırı iddialarına yanıt verdi. Ardoino, söz konusu iddiaları değerlendirdiklerini ve bu değerlendirmelerin sonucunu paylaştı.

Bitfinex Güvenlik Testi Sonuçlarını Paylaştı

Bitfinex'in baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino, platforma yönelik veri ihlali iddialarını net bir şekilde yalanladı. Konu hakkında açıklama yapan Ardoino, "Geçtiğimiz Cumartesi günü de belirttiğim gibi, platformumuzun kullanıcı veritabanı hiçbir şekilde ihlal edilmemiştir." dedi.

Ardoino'ya göre, hafta sonu boyunca yapılan detaylı incelemeler, başlangıçta şüpheyle yaklaşılan iddiaların asılsız olduğunu gösterdi. "Tüm iç verileri dikkatlice gözden geçirdik ve iddiaların temelsiz olduğunu anladık." diye ekledi.

İhlal iddiaları, Shinoji Research'ten Alice'in bir sosyal medya hesabından yaptığı ve artık silinmiş olan paylaşımla gündeme geldi. Alice, Bitfinex'e büyük bir siber saldırı gerçekleştirildiğini ve 2,5 Terabayt büyüklüğünde verinin yanı sıra 400.000 kullanıcının kişisel bilgilerinin çalındığını iddia etmişti.

Ancak Alice daha sonra yaptığı açıklamada, erken davrandıklarını ve durumu yanlış değerlendirdiklerini kabul etti. Alice, "BFX hack ile ilgili orijinal gönderimi kaldırdım çünkü düzeltilmesi mümkün değildi. Anlaşılan, bu 'Flocker' adlı grup, diğer siber ihlallerden elde edilen Bitfinex kullanıcı bilgilerinin bir listesini oluşturup bunu sanki büyük bir saldırıymış gibi sunmuş." dedi.

Ardoino, Bitfinex'in veri tabanının sağlam olduğunu tekrarlayarak, iddia edilen hackerların aslında diğer ihlallerden toplanan verileri yaydıklarını ifade etti. Ayrıca, Ardoino kullanıcıların güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak, "Maalesef birçok kişi, çeşitli platformlarda aynı e-posta ve şifreyi kullanmaktadır. Bu da benzer durumlarda risk oluşturabilir." şeklinde konuştu.

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Son Dakika Kripto Bitfinex CTO'su Veri İhlali İddialarına Yanıt Verdi - Son Dakika

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