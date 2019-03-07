Bitigen'e Yeni Görev

Kayseri
Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdülkadir Bitigen
'e bu hafta da görev verildi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Merkez Hakem Kurulu
(MHK)'nun görevlendirmesine göre; Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen, Sivasspor-yeni Malatyaspor
maçında düdük çalacak.
Son haftalarda peşpeşe görevler alarak MHK'nin yeni gözdeleri arasına giren Abdülkadir Bitigen, 8 Mart
2019 Cuma günü oynanacak Demir Grup Sivasspqor- Yeni Malatyaspor
maçında düdük çalacak. Bitigen'in bu maçta yardımcılıklarını Erdinç Sezertam
ile Mustafa Savranlar yapacak.
Abdülkadir Bitigen bu sezon Süper Lig'de 2, TFF 1.Lig'de 3, Türkiye Kupası
'nda da 5 maça çıktı. Bitigen bu maçlarda 30 kez sarı kart, 6 kez de kırmızı kart çıkardı. - KAYSERİ