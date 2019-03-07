Son Dakika Haberleri: Bitigen'e Yeni Görev

Bitigen'e Yeni Görev

1 saat önce

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdülkadir Bitigen'e bu hafta da görev verildi.

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Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdülkadir Bitigen'e bu hafta da görev verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK)'nun görevlendirmesine göre; Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen, Sivasspor-yeni Malatyaspor maçında düdük çalacak.

Son haftalarda peşpeşe görevler alarak MHK'nin yeni gözdeleri arasına giren Abdülkadir Bitigen, 8 Mart 2019 Cuma günü oynanacak Demir Grup Sivasspqor- Yeni Malatyaspor maçında düdük çalacak. Bitigen'in bu maçta yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ile Mustafa Savranlar yapacak.

Abdülkadir Bitigen bu sezon Süper Lig'de 2, TFF 1.Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda da 5 maça çıktı. Bitigen bu maçlarda 30 kez sarı kart, 6 kez de kırmızı kart çıkardı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:33 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Kayseri, Abdülkadir Bitigen, Spor
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