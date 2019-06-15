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Bitigen Kayseri'nin gururu oldu

1 saat önce

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen'e tam not.2018-2019 sezonunda Süper Lig Hakem olan Abdulkadir Bitigen performansı ve yönetimi ile dikkat çekti.

Bitigen Kayseri'nin gururu oldu, System.String[]
Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen'e tam not.

2018-2019 sezonunda Süper Lig Hakem olan Abdulkadir Bitigen performansı ve yönetimi ile dikkat çekti.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yeniden Süper Lige yükselen ve görev aldığı maçlardaki başarılı performansı ile tam not alan Abdulkadir Bitigen'in Kayseri hakem camiasının gururu oldu. 2017-2018 sezonunu en iyi hakemleri arasında sezonu tamamlayan isim olan Abdulkadir Bitigen 2018-2019 sezonunda Süper Lig Hakemliğine yeniden yükselme başarısı gösterdi.

Abdulkadir Bitigen, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de 5 maç, Spor Toto 1.Ligde 4 maç, TFF 2.Lig Play-Off 1 maç, Ziraat Türkiye Kupasında 6 maçta hakem olarak görev yaptı.

Süper Ligde 19 maçta 4.Hakem, Ziraat Türkiye Kupasında 2 maçta 4.Hakem, TFF 1.Lig Play-Off 1 maç 4.Hakem, 6 maç VAR ve 26 maç AVAR olarak görev yaptı.

Abdulkadir Bitigen'in bu sezon yönettiği maçlar:

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi olan Abdulkadir Bitigen bu sezon yönetimi ve başarılı forması ile dikkat çekti. Dört farklı kategoride 16 maç orta hakem olarak görev yapan Bitigen'in 2019-2020 sezonunda daha fazla maça çıkması bekleniyor.

Süper Lig: 5 Maç

Spor Toto 1.Lig: 4 Maç

Spor Toto 2.Lig Play-Off: 1 Maç

Ziraat Türkiye Kupası: 6 Maç - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:29 Kaynak: İHA
Kayseri, Spor
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