Düzce Üniversitesi
'nde, bölge arkeolojisine önemli hizmetlerde bulunacak Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.
Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulmasıyla akademik birimlerine bir yenisi ekleyen Düzce Üniversitesi; başta Düzce ili olmak üzere, Batı Karadeniz
ve Antik Bitinya Bölgesi sınırlarına giren Doğu Marmara Bölgesi
sınırlarında Paleolitik çağlardan Türk dönemine kadar, bölgenin arkeolojisi üzerine araştırma ve uygulamalar yapmayı, bölgenin kültürel değerlerini ve bölgelerarası ilişkilerini tüm yönleriyle, disiplinler arası bir çerçevede araştırmayı, tespit etmeyi, korumayı ve tanıtmayı amaçlıyor.
Anılan bölge ve dönemlere yönelik araştırmalara destek sağlamayı hedefleyen Merkez, arkeolojik alanlarda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması planlanan fiziki müdahaleleri içeren projelerde; belgeleme, koruma ve kurtarılmaya yönelik önlemlerin alınmasında koordinasyon merkezi olma misyonunu üstlenecek.
Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek yüzey araştırmaları ve kazılar ile bölgenin arkeolojik ve kültürel değerlerinin envanteri çıkarılarak, bölge arkeolojisi hakkında büyük bir arşiv/kütüphanenin de oluşturulması planlanıyor. Antik Bitinya Bölgesi içerisinde yer alan diğer antik kentlerde yapılan bilimsel çalışmalar ve kazılarla koordinasyonu sağlamak, ortak çalışma platformları oluşturmak, sempozyum, panel ve benzeri organizasyonlar düzenlemek de Merkezin amaçları arasında yer alıyor. Türkiye
'de arkeolojik çalışmalarda görev alabilecek nitelikli eleman, uzman yetiştirilmesi ve istihdamı için çalışmalar yapmayı da hedefleyen Düzce Üniversitesi Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgesel tanıtıma öncelik vererek Düzce özelinde kültür turizminin canlanmasına katkı sağlayacak çalışmalar yürütecek. - DÜZCE