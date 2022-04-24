Bitirme ödevi olarak üniversite öğrencisi pehlivanın heykelini yapacak - Son Dakika
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Bitirme ödevi olarak üniversite öğrencisi pehlivanın heykelini yapacak

24.04.2022 10:08

Trakya Üniversitesi Heykel Bölümü öğrencisi Kubilay Yılmaz, bitirme projesi olarak aynı üniversitede öğrenim gören pehlivan Çetin Bekeş'in heykelini yapacak.

Trakya Üniversitesi Heykel Bölümü öğrencisi Kubilay Yılmaz, bitirme projesi olarak aynı üniversitede öğrenim gören pehlivan Çetin Bekeş'in heykelini yapacak.

Son sınıf öğrencisi Yılmaz, Edirne ile ilişkili figüratif bir heykel yapmaya karar verdi ve isteğini Heykel Bölümü Başkanı Doç. Ercan Yılmaz'a anlattı.

Hocasının yönlendirmesiyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden ilham alarak pehlivan heykeli yapmak isteyen Yılmaz, kentteki heykelleri inceleyerek eskizlerini çıkardı.

Doç. Ercan Yılmaz, AA muhabirine, heykel için model bulma çalışmaları sonrası Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen aracılığıyla, kulübün pehlivanlarından Çetin Bekeş ile tanıştıklarını söyledi.

Bekeş'in çalışmalara katılarak Kubilay'a modellik yaptığını belirten Yılmaz, "Akademik yarı yılın bitiminde öyle umuyoruz ki güzel bir sonuca varacağız ve Edirne'ye yeni, güzel bir pehlivan heykeli daha kazandıracağız." dedi.

Yılmaz, heykelin son dönemde yapılmış Edirneli ilk pehlivan heykeli olacağını öğrendiklerini dile getirdi.

Pehlivan heykelinin sergilenmesinin kendilerini mutlu edeceğini ifade eden Yılmaz, "Dersimizin kapsamında öğrencilerimiz heykel yaptıktan sonra onları belli bir yere koymak gibi bir planlamamız olmadı şimdiye dek. Ama heykel bittiğinde dökümünün yapılması anlamında destek bulunup, bir yerlere konulması konusunda birtakım talepler gelirse bundan memnuniyet duyarız. Dekanlığımız ve Rektörlüğümüzün onay ve izniyle heykelimizin güzel bir yerde durmasını arzu ederiz." diye konuştu.

Heykeli yapan Kubilay Yılmaz da bire bir boyutlardaki kilden yapılan heykelin çalışmalarına bir buçuk ay önce başladıklarını belirtti.

Model Çetin Bekeş ile heykelin bir an önce tamamlanması için fedakarca çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Bu benim için gerçekten gurur verici bir şey oldu. Bu çalışmaya başlamadan böyle bir düşüncem yoktu. Farklı bir şey yaparım, farklı bir şekilde sonuçlanır diye düşünüyordum. Ama bu benim için de sürpriz oldu. Gerçekten kendi adıma gurur verici ve motive edici bir şey. Ercan Hocam'a ve Şamil ağabeye bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim." dedi.

Trakya Üniversitesi Arkeoloji ve Fizik bölümlerinde çift ana dal eğitimi alan model Çetin Bekeş de Şahi Spor Kulübü bünyesinde 7 yıldır profesyonel olarak güreştiğini söyledi.

Kulüp Başkanı Şamil Doğu Delen'in teklifini düşünmeden kabul ettiğini belirten Bekeş, "Kubilay arkadaşım ve Ercan hocam ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projede yer almaktan mutluyum. Bu gurur verici bir şey tabii ki kalıcı bir şey olduğu için. Gururlanıyorum. Güzel bir şey, tarihe kalacak çünkü." değerlendirmesini yaptı.

Bitirme ödevi olarak üniversite öğrencisi pehlivanın heykelini yapacak
Bitirme ödevi olarak üniversite öğrencisi pehlivanın heykelini yapacak
Bitirme ödevi olarak üniversite öğrencisi pehlivanın heykelini yapacak
Bitirme ödevi olarak üniversite öğrencisi pehlivanın heykelini yapacak

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitirme ödevi olarak üniversite öğrencisi pehlivanın heykelini yapacak - Son Dakika


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